Welche Sportarten liegen 2021 im Trend?

Sport scheint ein wahres Wundermittel zu sein: Regelmäßige körperliche Aktivität reduziert Stress, verbessert das allgemeine Wohlbefinden, steigert die Konzentrationsfähigkeit und hält gesund. Umso verwunderlicher ist es, dass viele Personen regelrechte Sportmuffel sind. Doch häufig fehlt einem einfach die Idee, die Motivation und der Start. Vielleicht ist auch einfach etwas Abwechslung nötig. Wir stellen Ihnen in diesem Artikel Sportarten vor, die 2021 besonders beliebt sind. Vielleicht ist ja auch etwas für Sie dabei.

HIIT

High-Intensity Interval Training ist der Term, der sich hinter den vier bekannten Buchstaben verbirgt. Bei dieser in 2021 sehr populär gewordenen Sportmethode geht es darum, Intervalle von hochintensiven Trainingsinhalten mit Erholungsphasen abzuwechseln. Insbesondere der hohe Kalorienverbrauch, der mit einer HIIT-Einheit einhergeht, hat diesen Sport zum Trend werden lassen. Auf Youtube gibt es zahlreiche Videos für Anfänger sowie Fortgeschrittene, bei denen das Training angeleitet wird.

iGaming

Bei eSports scheiden sich weiterhin die Geister, ob dieser als Sport bezeichnet werden kann. Immer mehr Ländern erkennen ihn jedoch offiziell als Sportart an. Ob Sport oder nicht, ein Trend ist es allemal: In 2021 hat die iGaming-Branche einen regelrechten Boom verzeichnet. Darunter sind nicht nur Computer- und Konsolenspiele gefasst, sondern auch Online Glücksspiele.

Nicht unerheblich für den Aufschwung sind die beiden neuen Trends VR-Technologie und das mobile Spielen. Sowohl Online Slots als auch Ego-Shooter können in 2021 mit der virtuellen Brille gespielt werden. Mit der zunehmenden Smartphone Nutzung werden Spiele außerdem für die kleinen Bildschirme optimiert. Bei Anbietern wie Comeon.com/de können Sie das gesamte Spiele und Wettangebot ganz einfach von unterwegs nutzen.

Surfen

Mit Einzug als Disziplin bei den Olympischen Spielen hat Surfen einen neuen Aufschwung erlebt. Die Sportart versprüht das Gefühl von Freiheit geradezu. Profis gleiten mühelos und gekonnt auf imposanten Wellen, doch aufgepasst: Das erste Mal auf dem Surfbrett ist eine große Herausforderung.

SUP ‒ Stand-up-Paddling

Für diesen Sport benötigen Sie ein Gewässer, eine Art Surfboard und im besten Fall Sonnenschein. Dann kann es auch schon losgehen. Wie der Name bereits verrät, stehen Sie auf dem Board und nutzen ein Paddel, um vorwärtszukommen. Die Kunst liegt darin, die Balance zu halten. Beim Stand-up-Paddling werden sowohl Konzentration als auch Muskulatur trainiert.

Plogging

Noch nie gehört? Der Begriff ist eine Zusammensetzung aus den Wörtern “Joggen” und “plocke” (schwedisch: sammeln, pflücken”). Genau darum geht es bei dem neuen Sporttrend: Um nicht nur den eigenen Körper fit zu halten, sondern gleichzeitig der Umwelt etwas Gutes zu tun, hat der Schwede Erik Ahlström das Plogging erfunden. Packen Sie für Ihre nächste Laufrunde einfach zusätzlich eine Tüte und Handschuhe ein, um bei jedem Stück Müll halt zu machen und dieses einzusammeln. Sie werden sich anschließend doppelt gut fühlen.

Hyrox

Bei dieser Trendsportart geht es ebenfalls primär ums Joggen, doch diesmal stoppen Sie nicht, um Müll zu sammeln, sondern um ein Workout dazwischen zu schieben. Üblich ist es, einen Kilometer zu laufen und dann ein funktionelles Krafttraining zu absolvieren. Für mehr Motivation können Sie sich mithilfe von Apps mit anderen Sportlern messen.

Fazit

Umweltschutz, totales Auspowern oder Sport für den Kopf ‒ wir haben Ihnen in diesem Artikel ein buntes Sortiment an Sportarten vorgestellt, die in diesem Jahr große Beliebtheit genießen. Wir hoffen, dass wir Sie ein wenig inspirieren konnten. Viel Spaß beim ausprobieren.