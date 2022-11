Weltelite des Darts in der SAP-Arena

Am Samstag, 3. Dezember, kommt die Weltelite der Dart-Szene zur 1. Mannheim Darts Open Gala in die SAP-Arena nach Mannheim. Ein hochkarätiges Teilnehmerfeld duelliert sich kurz vor dem Saisonhighlight im Dezember, der PDC-Weltmeisterschaft, noch einmal auf der großen Bühne. Mit dabei sind die bekanntesten Namen der Szene wie etwa der amtierende Premier-League Sieger Michael »Mighty Mike« van Gerwen aus den Niederlanden, Gerwyn »The Iceman« Price aus Wales, die Britin Sherrock »The Queen of the Palace« Fallon und der Brite Wayne »Hawaii 501« Mardle. Freunde des Dartsports können sich nicht nur auf einen letzten Formcheck der WM-Favoriten mit guten Aussichten auf neun Darter freuen, sondern haben auch die Chancen, einen Hauch der Atmosphäre des legendären Ally Pally in der Mannheimer SAP-Arena live zu erleben.

1. Mannheim Darts Gala, Sa. 3. Dezember, 18 Uhr,

SAP Arena, Mannheim www.s-promotion.de