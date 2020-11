Wer Fitness Apps und Tracker benutzt, darf die Sicherheit nicht vergessen

Sportfans haben heutzutage eine Vielzahl an Möglichkeiten, ihre Fortschritte digital zu messen. Das Smartphone ist ein vielseitiges Werkzeug für Leute mit athletischen Hobbies geworden, und selbst die Profis bedienen sich an den neuen Horizonte die die Technik für das Training eröffnet. Durch die stetige Weiterentwicklung der Kapazitäten von Smartphones haben App Entwickler immer mehr Möglichkeiten, körperliche Aktivitäten zu erfassen und darzustellen. Während es vor ein paar Jahren noch als kleine Revolution galt, eine Laufroute digital zu erfassen, oder eine Wanderkarte auf dem Handy haben zu können, sind solche Funktionen heutzutage das absolute Minimum an Funktionalität. Selbst in den Grundeinstellung von vielen Handy Herstellern werden gewiefte Fitness Tracker eingebaut, die einfach und unkompliziert zu bedienen sind.

Running Apps und Geodaten

Apps für Joggerinnen und Jogger haben den Anfang des Phänomen Fitness Apps gemacht. Wer sich heute auf die Laufpiste oder den Waldpfad begibt, der tut dies oft in Begleitung von kleinen elektronischen Schrittmachern, die die Leistung und Distanz messen. Vor allem Sportartikelhersteller haben sich in diesem Bereich breit machen können: zu den beliebtesten Apps für Läuferinnen und Läufer gehören Run Club (Nike), Endomondo (Under Armour), und Runkeeper, ein Produkt der japanischen Firma Asics. Die App Strava zählt zu den wenigen, die nicht ein Produkt einer Schuhfirma sind, was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass Sportfirmen einen natürlichen Vorteil im Marketing ihrer digitalen Produkte haben. Auch wenn sie sich in der Funktionalität unterscheiden, haben alle Running Apps eines gemeinsam, nämlich die Nutzung von GPS Daten, um den Standort von Nutzern zu ermitteln.

Fitness Apps

drobotdean - de.freepik.com

Neben Running Apps aller Art gibt es noch ein zweite, große Sparte: Fitness Apps aller Art bevölkern den Markt, und bieten alle ihre spezialisierten Varianten des Trainings für Nutzerinnen und Nutzer. Beliebte Fitness Apps sind zum Beispiel Asana Rebel, dass besonders für Yoga Fans entwickelt wurde. Sworkit ist eine Art persönlicher Trainer, der auf dem Handy lebt, und 5 Minuten Fettverlust verspricht genau das, was der Name schon vermuten lässt. Bei diesen Apps geht es vor allem darum, Trainingseinheiten zu bewältigen, oder bestimmte Ziele zu erreichen. Anders als bei klassischen Running Apps werden hier auch neue Übungen vorgestellt. Eine weitere übliche Komponente von Trainings Apps sind die Motivationen und Erinnerungen, die viele von ihnen bieten, um Sportler auf Trab zu halten. Auch Trainings Apps nutzen in den meisten Fällen GPS Daten vom Smartphone der Nutzer, und ziehen meistens noch den Magnetometer hinzu, um Dinge wie Balance, Höhe und Anzahl der Schritte zu messen.

Sicherheitsrisiko durch Fitness Tracker?

Die vielen Funktionen von Fitness Apps und Trackern ist klar, aber wie sieht es um die Sicherheit und Privatsphäre aus? Die Frage, ob Apps dieser Art womöglich unter Sicherheitslücken leiden könnten, muss ganz klar mit Ja beantwortet werden. Besonders im Anbetracht der Sensibilität der Daten, die von Fitness Apps bearbeitet werden, sind viele von ihnen nicht ausreichend gegen Angriffe von Hackern, oder die Einsicht von Regierungen gesichert. Sogar das amerikanische Militär ist vor kurzem diesem Umstand zum Opfer gefallen, als die Running App Strava den Standort von offiziell geheimen Standorten des CIAs freigegeben hat.

Wie kann man sich schützen?

Technikaffine Sportlerinnen und Sportler müssen wegen etwaigen Sicherheitslücken ihr Hobby zum Glück nicht gleich aufgeben, denn es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, sich zu schützen. Es bedarf manchmal einer kleinen Recherche, bis alle potenziellen Problemzonen eingedämmt sind, aber dafür kann man sich danach entspannt dem Sport widmen, ohne sich Sorgen um das Sicherheitsrisiko machen zu müssen.

Nutzen Sie einen VPN

VPN steht für Virtual Private Network, und genau das ist es auch: VPNs erzeugen einen virtuellen Internetanschluss für Nutzer, und dadurch wird die Identität bei der Nutzung von Apps und Internet sehr viel stärker geschützt. Über sogenannte IP-Adressen ist es für Hacker, Regierungen und andere Nutzer oft ein leichtes, Personen im Netz zu identifizieren. Ein VPN verschleiert aber die wirkliche IP- Adresse von VPN Nutzern, und ersetzt sie durch eine andere. Hier finden Sie weitere Informationen: https://nordvpn.com/de/download/

Achten Sie darauf, was Sie herunterladen

Auch trotz der stringenten Prüfungsprozesse von Google Play und Apple App Store schleichen sich doch regelmäßig schlechte Apps ins Sortiment der großen Anbieter. Ein paar 5 Sterne Rezensionen sind heute leider nur zu schnell gekauft, und nur wenig kann eine gründliche Recherche ersetzen, wenn es darum geht, was man sich installiert - oder eben nicht.

Seien Sie streng mit Ihren Befugnissen

Jede App auf dem Smartphone hat eine Reihe von Befugnissen, die ihren jeweiligen Zugriff auf bestimmte Datensätze und Funktionen des Handy organisiert. Viele Apps verlangen sehr viel mehr Befugnisse, als sie tatsächlich brauchen, um zu funktionieren. Eine Running App braucht zum Beispiel keinen Zugang zu ihren Kontakten, auch wenn sie höflich fragt. Seien Sie strikt mit den Befugnissen, die Sie Ihren Fitness Apps erteilen, und bleiben Sie auf der sicheren Seite.