Public Viewing zur Fußball-WM 2018 - Wieder Fan-Meile auf dem Wernauer Stadtplatz

WERNAU (sys) Am 14. Juni geht es los mit der Fußball-WM in Russland. Wer die Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland auf der Großleinwand beim Wernauer Fanfest auf dem Stadtplatz verfolgen möchte, muss dieses Mal eine Sicherheitskontrolle passieren.

Neues Sicherheitskonzept und Kontrollen

Auf der Fläche zwischen der Großleinwand und dem Eingang zum Stadtplatz an der Junkersstraße wird auch in diesem Jahr beim Public Viewing gefeiert und mitgefiebert – allerdings in etwas bescheidenerem Rahmen als noch bei der WM 2010. „Wir machen es nicht mehr so groß wie früher, als wir ein Publikum von weit über 1000 Leuten hatten“, sagen die Veranstalter. 600 bis 700 Zuschauer wolle man maximal auf den Platz lassen. Nicht nur die Kosten, vor allem auch die Sicherheitsanforderungen seien stetig gestiegen, stellt der Gastronom Pepe Nrecaj fest. „Ganz ursprünglich war das Event nur für Gäste und Fans aus der Stadt gedacht“, sagen rudern die Veranstalter dahin zurück. Auf ein Eintrittsgeld wird nach wie vor verzichtet, dennoch soll durch einen Mindestverzehr von 15 Euro ein Teil der ständig wachsenden Auflagen und Kosten aufgefangen werden. Mit den Einnahmen sollen nicht nur die nötigen Sicherheitsmaßnahmen und die Einfriedung des Geländes bezahlt werden. „Mit dieser Maßnahme wollen wir in erster Linie dazu beitragen, dass vor allem Kinder und Jugendliche nicht unkontrolliert Alkohol mit aufs Public-Viewing-Gelände bringen“. Seit 2006 organisieren die Wernauer das gemeinsame Gucken bei den großen Fußballturnieren. Bislang zahlten die Besucher für das Event vor der großen Leinwand keinen Eintritt. Jetzt gibt es den Mindestverzehr. „Damit können wir kostendeckend kalkulieren“, begründet der Bistro-Betreiber diesen Schritt. Rund 20 000 Euro kosten die vier Wochen für GEMA-Gebühren, die FIFA-Lizenzen und vor allem die Großleinwand. Die Genehmigung vom Gemeinderat hat nichts gekostet und die Stadt verlangt nur eine Bearbeitungsgebühr.

Ab dem ersten Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko am 17. Juni werden die Spiele dann auf der gewohnt großen Leinwand übertragen. Gezeigt werden ausschließlich Spiele mit Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft. Vor dem Spiel werden DJs die Fans in Stimmung bringen. Die Zufahrt zum Stadtplatz ist jeweils zwei Stunden vor Spielbeginn gesperrt. Die sonstigen Spiele werden ohne Rahmenprogramm mit Fernsehern auf der konzessionierten Fläche des Bistro City gezeigt.

Fußballfest für Familien bei der Metzgerei Stetter

Auch die Metzgerei Stetter im Markthaus am Stadtplatz wird die Spiele auf der Terrasse im Freien zeigen - über Fernseher, ohne große Leinwand. „Wir bieten eine Veranstaltung für Familien, Freunde und Kunden“, sagt Gregor Stetter. Dazu gebe es heiße Rote, Bier und alkoholfreie Getränke. Eintritt oder einen Mindestverzehr gebe es nicht. Der Wernauer Wochenmarkt muss an keinem Tag verlegt werden.

WM im Wernauer Freibad

Während der Fußball-WM wird auch im Bereich des Kiosks im Wernauer Freibad ein Fernseher aufgebaut. Während der Öffnungszeiten des Bads werden auf dem Flachbildschirm alle Spiele ausgestrahlt.