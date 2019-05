Wildcards für Cedrik-Marcel Stebe, Yannick Maden und Miomir Kecmanovic

Bei der zweiten Pressekonferenz zum 6. Heilbronner NECKARCUP standen am Mittwoch die Namen der Spieler im Fokus, die vom 13. bis 19. Mai auf der Tennisanlage am Trappensee aufschlagen werden.

Dabei gab Turnierdirektor Metehan Cebeci weitere Spieler bekannt, die mit einer Wildcard beim weltweit besten ATP Challenger Turnier dabei sein dürfen. Mine Cebeci und Tom Bucher vom Veranstalter C2B gaben aber auch einen Ausblick auf das Grand Opening am Samstag, den Prelaunch am Sonntag sowie die abendlichen Veranstaltungen des NECKARCUP Festivals.

Obwohl die Qualifikationsspiele am Wochenende weggefallen sind, beginnt das NECKARCUP-Programm bereits am Samstag. Die Band "Perfect Heat" wird ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) beim Grand Opening mit Guter-Laune-Musik der letzten Jahrzehnte den 6. Heilbronner NECKARCUP einläuten. Spannend wird es beim Prelaunch am Sonntag, wenn um 12.30 Uhr öffentlich die Erstrunden-Paarungen ausgelost werden und Besucher bei freiem Eintritt ein Showmatch des letztjährigen NECKARCUP-Siegers Rudi Molleker gegen Daniel Altmaier anschauen können. Als Stargast wird der ehemalige Boxer René Weller Autogramme geben. Dazu gibt es am Sonntag ein Fußballtennis-Turnier, Showtrainings und die Gelegenheit für die Besucher, mit den Tennisprofis in direkten Kontakt zu kommen.

Eigentlich war bereits klar gewesen, dass Daniel Altmaier und Marvin Möller die Wildcards des Deutschen Tennis-Bundes bekommen. Jedoch muss Möller nun verletzungsbedingt passen. An seiner Stelle rückt Cedrik-Marcel Stebe ins Feld. Der 28-Jährige aus Mühlacker war einst die Nummer 71 der Welt, ehe ihn zahlreiche Verletzungen zurückwarfen. "Cedrik ist aber einer, der nicht aufgibt und sich immer wieder herankämpft. Deshalb erhält er die Wildcard anstelle von Marvin Möller, auch als Belohnung für sein Durchhaltevermögen", begründet Metehan Cebeci die Entscheidung zu Gunsten von Stebe, der von Januar 2018 bis April 2019 erneut über ein Jahr hatte pausieren müssen.

Die Wildcard des Württembergischen Tennis-Bundes geht an den Stuttgarter Yannick Maden (#116 der Weltrangliste) - jedoch unter Vorbehalt. Metehan Cebeci: "Yannick hat für das ATP Masters Turnier in Rom gemeldet und wird nur zu uns kommen, falls er frühzeitig ausscheiden sollte - was wir ihm natürlich nicht wünschen."

Auf jeden Fall dabei sein wird mit Miomir Kecmanovic die aktuelle Nummer 83 der Welt. "Wir haben rund 30 Wildcard-Anfragen vorliegen, unter anderem von solchen Hochkarätern wie Albert Ramos, Ivo Karlovic oder Filip Krajinovic, dem NECKARCUP-Sieger von 2017. Aber wir bleiben unserer Linie treu, jungen Talenten die Chance zu geben. Deshalb haben wir uns für Miomir Kecmanovic entschieden", so Turnierdirektor Cebeci. Der 19-jährige Serbe war zum Jahreswechsel noch auf dem Weltranglisten-Rang 131 gestanden und verbesserte sich, unter anderem durch den Viertelfinal-Einzug in Indian Wells im März, inzwischen auf Platz 83.

Auch für die beiden Qualifikationsspiele am Montag hat Cebeci eine Wildcard vergeben: "Hier haben wir uns mit Lorenzo Musetti für einen ganz interessanten jungen Mann entschieden. Er ist 17 Jahre jung, kommt aus Italien, hat 2018 die Australien Juniors Open gewonnen, war Finalist bei den US Open für Juniorenspieler und stand beim Nachwuchsturnier in Wimbledon im Viertelfinale."

Während für das Einzelfeld eine weitere Wildcard noch bis Ende der Woche offen bleibt, hat der türkische Doppel-Spezialist Tuna Altuna, das Duo Rudi Molleker / Daniel Altmaier sowie das Doppel Dustin Brown / Nenad Zimonjic einen Freifahrtschein für den Doppel-Wettbewerb erhalten. Letzterer ist die erste Nummer Eins der Weltrangliste, die jemals beim NECKARCUP aufgeschlagen hat. "Nenad Zimonjic hat in seiner Karriere fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Er stand zwischen 2008 und 2015 insgesamt 43 Wochen lang auf Platz Eins der Doppel-Weltrangliste und hat auch jetzt noch einiges zu bieten", freut sich Metehan Cebeci über den Turnierstart des 42-Jährigen.

Eine verletzungsbedingte Absage gibt es noch für das Einzel-Hauptfeld: Für den angeschlagenen Amerikaner Tommy Paul rückt von der Warteliste der Bosnier Mirza Basic (#182) nach.

Der Tennisanlage am Trappensee ist inzwischen schon deutlich anzusehen, dass der 6. Heilbronner NECKARCUP unmittelbar bevorsteht. Die Tribünen sind aufgebaut, die große Halle ist zum Spieler- und Helferbereich umfunktioniert und das Zelt für das NECKARCUP-Festival steht.

Am Montag beginnt das Turnier dann pünktlich um 12 Uhr mit den beiden Qualifikationsspielen, in denen die beiden letzten Startplätze des Hauptfeldes ermittelt werden. Bis zum Abend werden außerdem auf drei Plätzen die Partien der ersten Runde des NECKARCUP ausgetragen. Die letzte Begegnung des Tages startet frühestens um 19 Uhr. "Die Night Session Spiele abends haben sich vor allem für berufstätige Tennisfreunde bewährt, die nach der Arbeit noch Weltklasse-Tennis hautnah erleben möchten. Ab 18.30 Uhr gibt es an der Abendkasse vergünstigte Tickets für die Night Session", weiß Mine Cebeci. Mit Beginn des zweiten Satzes der Night Session schließt die Kasse. "Ab diesem Zeitpunkt ist der Eintritt frei. Die Besucher können sowohl den Rest des Spiels anschauen als auch unser Abendprogramm beim NECKARCUP-Festival miterleben."

Dabei besteht vor allem beim Players' Evening am Dienstag die Chance mit den Spielern ins Gespräch zu kommen. "Wir freuen uns auf einen ganz gechillten Abend, an dem wir auf dem großen Outdoor Grill leckere Mahlzeiten zubereiten. DJ Rossi sorgt dabei für musikalische Unterhaltung", so Mine Cebeci.

Am Donnerstagabend um 20.30 Uhr tritt die Kabarettistin, Komikerin und Sängerin Martina Brandl beim NECKARCUP Festival auf. Die Eintrittskarten für ihre Show kosten 18 Euro und beinhalten auch den Eintritt für die Night Session auf dem Center Court.

Zum Abschluss des NECKARCUP Festivals findet am Halbfinal-Samstag die Closing Party statt, bei der die Band Blacky & Friends Live-Musik aus den letzten drei Jahrzehnten spielen wird.