Im Alfred-Kercher-Sportbad der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) in Kornwestheim findet am kommenden Freitag, 10. Februar 2023, das Aqua-Kursangebot BeBoard statt. Start ist um 07:00 Uhr morgens im Sprungbecken. Der Kurs kostet 12,50 Euro für rund 30 Minuten. In dieser Kurseinheit stellen die maximal zehn Teilnehmenden ihre Balance auf die Probe. Teilnehmen können Erwachsene sowie Jugendliche ab 14 Jahren. Das SWLB-Team stellt in vier Einzelterminen das Floating-Fitness-Programm vor, Interessierte können sich anmelden und ausprobieren. Weitere BeBoard-Einzelkurse im Februar finden am 15., 16., 22. und 25. Februar statt. Die Kurstermine werden regelmäßig auf der Homepage aktualisiert. Die Anmeldung ist möglich unter www.swlb.de/kurse .BeBoard, oder „Floating-Fitness“, ist Bewegungstraining auf dem Wasser. Die Kursteilnehmer nutzen, vergleichbar mit einem Stand-Up-Paddling-Board (SUP), 240 mal 90 Zentimeter große Boards. Alle Boards sind miteinander verbunden und nebeneinander auf dem Wasser platziert. BeBoard ist Workout mit Wackel-Effekt, denn Liegestütze, Sit ups, Balance-Übungen auf instabilem Untergrund erschweren es, das Gleichgewicht zu halten. Ziel des Kurses ist, das eigene Balance-Gefühl zu verbessern, für Ausdauer zu sorgen und die Tiefenmuskulatur zu stärken. Das anspruchsvolle Training fordert den ganzen Körper - die Abkühlung ist nur ein paar Zentimeter entfernt.

Alles rund ums Alfred-Kercher-Sportbad unter www.swlb.de/sportbad