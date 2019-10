Workout 2.0 – Neue Fitness-Trends

Schon mal was von Poolbiking gehört? Oder ­Piloxing? Was ist mit Gyrokinesis? Einigen mögen diese Begriffe unbekannt sein, doch sie gehören zu den neuen Fitnesstrends, die auch hierzulande ­Einzug halten.

Längst heißt es in Sporthallen, ­Fitnessstudios und auch im eigenen Zuhause nicht mehr nur Hanteln heben und auf dem Laufband schwitzen. Die Möglichkeiten effizienter zu trainieren werden jedes Jahr stetig erweitert.

Fitnessboom hält an

Bewegung ist gut, gezieltes Training ist besser. Nicht umsonst erleben Fitnessstudios in Deutschland seit einigen Jahren einen nie zuvor erlebten Boom. Indoor-Sport bleibt weiterhin angesagt, doch die Art und Weise, wie trainiert wird, ist im permanenten Wandel. Einer dieser Trends? Mashup – das ist die Vermischung unterschiedlicher Disziplinen zu einer neuen Sportart. Zum Beispiel Piloxing, eine Mischung aus Pilates und Boxen, die die besten Resultate aus beiden Sportwelten miteinander kombiniert:, Beweglichkeit und Ausdauer werden durch die Elemente aus dem Fitness-Boxen gefördert, während die Pilates-Übungen die tiefer liegenden Muskelgruppen kräftigen und die Körperhaltung insgesamt verbessern. Poolbiking hingegen ist ein populärer Aqua-Fitnesstrend, dessen Konzept bereits im Namen verraten wird: Radfahren im Wasser. Durch den Widerstand des Wassers wird der Trainingseffekt beim Treten in die Pedale vervielfacht und wirkt gleichzeitig gelenkschonend. Nicht wirklich im Wasser spielt sich Gyrokinesis ab, obwohl es auch hier um Schwimmen geht. Gyrokinesis ist eine Mischung aus Bewegungsabläufen, die im Schwimmen, Tanzen und Tai Chi verwendet werden. Beansprucht werden dabei hauptsächlich die Rückenmuskulatur, die Wirbelsäule und die Gelenke.

Effizienz ist angesagt

Immer wieder werden neue Wege entwickelt, das Training noch effizienter zu gestalten. Ein noch sehr junger Trend ist das so genannte High Intensity Intervall Training, kurz HIIT. Dabei wechseln sich hochintensive Einheiten mit moderaten Phasen oder Pausen ab. Nach einem Power-Intervall folgen beispielsweise 10 bis 30 Sekunden entspanntes Gehen, was die Fettverbrennung ordentlich ankurbelt.

Eine weitere neue Entwicklung im Bereich Fitness und Indoor-Sport ist der Einsatz von Messgeräten. Kaum ein Workout kommt mehr ohne den Einsatz von »Wearables« wie zum Beispiel Herzfrequenzmesser oder Smart Watches aus. Durch die Anzeige verschiedener Statistiken und Intervalle wird das Training gezielt personalisiert und auf diese Weise effizienter gemacht. In vielen Fällen kann mittlerweile sogar eine Smartphone-App den Personal Trainer ersetzen. Eine technische Entwicklung, die noch in den Kinderschuhen steckt, die in Zukunft aber entscheidende Auswirkungen auf die Art und Weise, wie trainiert wird, haben könnte, ist Virtual Reality. Durch die Möglichkeiten virtuelle Räume und damit zusammenhängende Übungen zu simulieren eröffnen sich spannende und vielfältige Workout-Wege, die auch zuhause leicht absolviert werden können.

Die Unterstützung des Trainings durch digitale Geräte nimmt immer mehr zu und Experten sind weiterhin immer auf der Suche nach der nächsten Innovation. Auch werden immer neue Sportarten, -variationen und Trainingsmethoden entwickelt. Nur an einem wird sich wohl auch in naher Zukunft nichts ändern: Bewegung, Training und Ausdauer bleiben nach wie vor die zentralen Grundlagen für Fitness und Gesundheit.