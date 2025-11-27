World‘s Toughest Row: Offenauer Ehepaar rudert über den Atlantik

Mit über 60 Jahren 4800 ­Kilometer über den Atlantik – und das in einem Ruderboot. Bereits letztes Jahr berichtete MORITZ über das Offenauer Ehepaar Gläßer, die an der WORLD’S TOUGHEST ROW Atlantic, dem härtesten Ruderrennen der Welt, teilnehmen. Nun ist es endlich soweit – im Dezember geht es los und MORITZ-­Redakteur David Gerhold hat die ambitionierten Alt-Ruderer kurz vor dem Startschuss ­erneut in Offenau besucht.

Es wird ernst. Noch stecken Ingrid und Walter ­Gläßer im Alltagsstress und haben für Nervosität keine Zeit, aber beide machen sich keine Illusionen: »Das kommt noch!« Zur Erinnerung: Das Offenauer Ehepaar nimmt an der WORLD’S TOUGHEST ROW Atlantic teil, die als das härteste Ruderrennen der Welt gilt. 4800 Kilometer quer über den Atlantik in einem Ruderboot, komplett auf sich gestellt (­MORITZ berichtete). Das rund sieben Meter lange, 1,6 Meter breite und 500 Kilogramm schwere Boot ist bereits in La Gomera, wo das Rennen beginnt. Startschuss ist am 12. Dezember. Die Gläßers haben zwischen 30 und 90 Tage Zeit, um nach Antigua in der Karibik zu rudern – »wir rechnen eher so mit 60 Tagen«, schätzt Walter Gläßer ein. Seit drei Jahren bereitet sich das Ehepaar, das sonst eine Autowerkstatt in Offenau betreibt, auf das Rennen vor – jeden Tag wird hart trainiert. »Auf hoher See wird das aber dann nochmal ganz was anderes«, weiß Ingrid Gläßer, »darauf kann man sich nicht vorbereiten.« Mehr als mehr als 1,5 Millionen Ruderschläge wird es dauern, bis die beiden am Ziel sind, gerudert wird immer abwechselnd im Zwei-Stunden-Takt, Tag und Nacht. Im Gepäck sind ausreichend Proviant, eine Wasser-Entsalzungsanlage, ein Funkgerät und ein Autopilot für den Kurs. An seiner tiefsten Stelle ist der Atlantische Ozean 8,5 Kilometer tief. »Die größten Sorgen macht mir die Seekrankheit«, gibt Walter Gläßer zu. »Auf dem Atlantik weht ein anderer Wind.« Die Wellen, denen die Ruderer ausgesetzt sein werden, können bis zu 15 Meter hoch sein. Trotzdem hat sich an der Entschlossenheit der beiden Offenauer nichts geändert: »Wir ziehen das durch!«

