Zukunft des Heilbronner Triathlons gesichert

Ein mutiger Schritt in schwierigen Zeiten: Nach dem Aus der Challenge Heilbronn im Mai wird 2021 wird der Triathlon in Heilbronn unter der Flagge der Deutschen Triathlon Union (DTU) veranstaltet.

»Wir sind uns alle bewusst, dass wir mit diesem Schritt ein Risiko eingehen«, erklärte Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel. »Gleichzeitig setzt der Triathlon 2021 in Heilbronn aber auch ein wichtiges Signal: Es geht weiter!« Somit soll das durch Corona erzwungene Aus der Challenge Heilbronn im Mai diesen Jahres nicht das Ende einer langen Tradition im Ländle bedeuten: 2010 fand der erste »City Triathlon Heilbronn« unter dem Motto »Mitten in der Stadt« statt. Seitdem entwickelte sich der Heilbronner Triathlon zu einem der größten und beliebtesten Mitteldistanz-Rennen in Deutschland, von 2015 an gehörte er zur renommierten Challenge-Serie. 2019 nahmen mehr als 2500 Triathleten teil.

»Der Triathlon in Heilbronn hat sich einen Namen gemacht.«, betonte auch Matthias Zöll, Generalsekretär der DTU. Viel Herzblut sei von allen Beteiligten hineingesteckt worden. »Dieses Potential wollen wir auch langfristig weiterentwickeln.« Zukünftig wird die Deutsche Triathlon gGmbH (DTgG), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der DTU, für die Fortführung der Traditionsveranstaltung verantwortlich sein. Losgehen soll es bereits im kommenden Jahr – das Risiko will die DTgG trotz Unsicherheiten aufgrund der künftigen Corona-Situation eingehen.

Ein genauer Termin sowie ein neuer Name sind noch nicht bekannt. Derzeit stecke man in »durchaus vielversprechenden Gesprächen mit möglichen Sponsoren«, so Jörg Ullmann, Geschäftsführer der DTgG. Kleiner werden wolle man dabei allerdings nicht, »das Ziel ist es, den Sport weiterzuentwickeln.« In den kommenden Wochen sollen weitere Informationen, unter anderem zu den Anmeldebedingungen etc. folgen.

Die Sportstadt Heilbronn freue sich über die positiven Nachrichten zum Triathlon, so Mergel. Dem schließt sich auch Ullmann an: »Der Triathlon gehört zur DNA der Stadt. Wir freuen uns, dass wir nun definitiv sagen können: Es geht weiter!«