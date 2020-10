"Zukunft Profifußball" – Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) gründet eine Taskforce

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die deutschen Fußball-Vereine haben bedrohliche Ausmaße angenommen. Der Druck von Seiten der Fans, aber auch der Politik wächst weiter, wenn auch aus unterschiedlichen Richtungen her. Eins steht fest: Es muss sich etwas ändern, und zwar so schnell wie möglich. Mit der Taskforce "Zukunft Profifußball" hat die DFL eine Projektgruppe gegründet, die das Milliardengeschäft Fußball überarbeiten und zukunftsfähige Perspektiven ausarbeiten soll.

Die Aussetzung der Saison, Spielabsagen oder Partien unter Ausschluss der Zuschauer haben ihre Spuren hinterlassen. Durch die wirtschaftlichen Herausforderungen für alle Vereine brechen enorme Einnahmen weg, die Verantwortung für Mitarbeiter und Vereinsmitglieder ist groß. Auf dem Transfermarkt wird mit einem massiven Preisverfall gerechnet: Es geht in diesen wirtschaftlich unsicheren Zeiten nicht mehr vordringlich um das Thema Neuzugänge. Auch ist es immer noch strittig, ob jedem, der eine Dauerkarte oder Tageskarte für abgesagte Spiele erworben hatte, eine Rückerstattung zusteht.

"Es wird nicht nachhaltig gewirtschaftet" – Der Profifußball überdenkt seine Zukunft

Frankfurt/Main (dpa) – DFL-Chef Christian Seifert beschrieb in deutlichen Worten den Ernst der Lage im Profifußball. So betonte der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga am Donnerstag nach der virtuellen Mitgliederversammlung der 36 Erst- und Zweitligisten in Frankfurt mit Nachdruck:

"Die Organisation und Durchführung dieser Spielzeit wird um ein Vielfaches komplizierter als die Beendigung der letzten Spielzeit. Man muss kein Philosoph und kein Prophet sein, um die Aussage zu treffen, dass dies die anspruchsvollste und schwierigste Spielzeit des professionellen Fußballs in Deutschland wird."

Grünen-Bundestagsabgeordneter und VfB Stuttgart-Fan Cem Özdemir spürt, dass der Profifußball zunehmend an Akzeptanz verliert. Er gehört deshalb dem Gremium der Taskforce "Zukunft Profifußball" an. Etwa 30 Prozent aller Profivereine hätten die Spielzeit nicht überlebt, wäre sie nicht mit Geisterspielen beendet worden. Laut Özdemir zeigt das, "dass nicht nachhaltig gewirtschaftet wird, dass es (im deutschen Profifußball) nicht ausreichend Rücklagen gibt". Unter anderem möchte er nach Lösungen suchen, wie die deutsche Bundesliga wieder an Attraktivität gewinnen kann.

Zukunftsoptionen aus verschiedenen Blickwinkeln

Der Druck der Fans wird immer größer und die Haushaltskasse immer leerer. Der Profifußball muss sich überlegen, wie die Geschäfte weitergehen und auch die Fans zukünftig unter Beachtung aller Corona-Maßnahmen wieder teilhaben können.

So könnte ab der kommenden Saison das Thema Sportwetten dazu beitragen. Ab 2021 wird ein neuer Glücksspielvertrag in Kraft treten, der auch Sportwetten in Deutschland in ein legales Gewand hüllen soll. Denn bis dato bewegt man sich damit in einem relativ rechtsfreien Raum. Mit dieser Änderung profitieren nicht nur die Fans von einer Teilnahme an allen Spielen. Die Vorteile dieses Marktes sind auch der Politik und Wirtschaft nicht entgangen, aus staatlicher Sicht dürfte man sich über hohe Steuereinnahmen freuen. Wer also mag, kann sich schon mal Sportwettentipps für die kommende Saison einholen! Auch die kurzfristige Verlegung von Partien in andere Orte ist möglich, um Spielausfälle zu vermeiden. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, "ein Spiel aus übergeordneten zwingenden rechtlichen, organisatorischen und/oder sicherheitstechnischen Gründen kurzfristig in einem anderen Stadion auszutragen", teilte die DFL bereits im Mai mit. Demnach sei, "auch die Entwicklung eines nur regionalen beziehungsweise lokalen Infektionsgeschehens denkbar." Des Weiteren plant die DFL eine eigene Struktur für Corona-Tests, "denn die Lebensader der Bundesliga sind die Spiele", betonte Seifert gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Ein Ausfall von Spielen wäre organisatorisch-logistisch ein großes Problem." Momentan gefährdet ein infizierter Spieler die ganze Mannschaft, da sich alle Kontaktpersonen in Quarantäne begeben müssen.

Die Mitglieder der 35-köpfigen Taskforce sind in drei Arbeitsgruppen gegliedert und bringen Expertenwissen aus

Sport

Politik sowie

Gesellschaft

zusammen. So fließen möglichst viele verschiedene Perspektiven und Erfahrungen mit ein. Am vergangenen Dienstag, den 13.10.2020 um 11 Uhr startete das Projekt mit einer Schalte der ersten von drei Arbeitsgruppen, weitere werden am 19. sowie 27. Oktober nachfolgen. Die Kernthemen der Taskforce betreffen Gehaltsobergrenzen, finanzielle Rücklagen der Vereine, Maßnahmen zur Wettbewerbsbalance, Verankerungen in der Gesellschaft, die Förderung des Frauenfußballs sowie Verhaltenskodex für Spieler und Fans.

Helen Breit: "Ich werde mich nie mit einem Produkt identifizieren"

An diesen Arbeitsgruppen nimmt auch Helen Breit teil, Vorsitzende der bundesweiten Fan-Initiative "Unsere Kurve". In der Sendung SWR Sport in Baden-Württemberg sprach sie über einen "dauerhaften Prozess der Kommerzialisierung". Der Fußball gibt den Fans momentan das Gefühl, dass das Geld die oberste Priorität der Vereine sei und über den Mitgliedern beziehungsweise Fans stehe. Der deutsche Profifußball entwickelt sich in ihren Augen immer mehr zu einem "Produkt". Dem steht die 33-Jährige kritisch gegenüber: Fußball steht für Leidenschaft und Identifikation, nicht Geld und Kommerz. Die Fansprecherin werde sich "nie mit einem Produkt identifizieren" können.

Stattdessen hat Breit zusammen mit Fans Konzepte für die Zukunft des Fußballs erarbeitet. Der Fokus liegt erst mal auf den Zukunftsvorstellungen der Fans allgemein. Nur wenn diese Zielrichtung fokussiert wird, würde es Sinn machen, über anschließende Maßnahmen nachzudenken. Diese Blickrichtung liefert einen wichtigen Beitrag im Rahmen der Taskforce, schließlich tragen die Fans maßgeblich zur Wirtschaftlichkeit der Vereine bei – denn sie sind es, die die Tickets kaufen.

Taskforce-Auftakt "konstruktiv"

Es gibt also viele Aufgaben, die sich aktuell um das Fußball-Business drehen. „Sowohl die Ablösesummen als auch die Gehälter werden jetzt erstmal von allen Vereinen in ganz Europa neu überprüft werden. Angebot und Nachfrage werden den Markt regulieren und justieren“, sagte beispielsweise Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG Karl-Heinz Rummenigge den Tageszeitungen tz und Münchner Merkur. Hoeneß-Nachfolger Herbert Hainer gewinnt dem unvermeidlichen Corona-Crash im deutschen Profifußball aber etwas Positives ab: "Ich wünsche mir, dass gerade auf dem Transfermarkt wieder eine gewisse Vernunft einzieht."

Immerhin resümierte Fanvertreterin Helen Breit gegenüber der dpa nach dem ersten Treffen: "Der Auftakt war konstruktiv, und die Gesprächsatmosphäre war angenehm. Die Umsetzung der Ergebnisse kann man dann erst im kommenden Jahr nach den Treffen aller drei Arbeitsgruppen bewerten. Dann obliegt es den Vereinen, daraus etwas zu machen." Erst in einigen Monaten zum Start der neuen Saison werden die Vereine also wissen, wie und wann es wieder bergauf gehen wird. Fest steht: Es wird schwer, die eingebüßte Akzeptanz und das Interesse der Gesellschaft zurückzugewinnen.