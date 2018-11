Zwei harte Brocken zum Ende des ersten Saisondrittels

× Erweitern Foto: Thomas Kircher Eisbären Heilbronn Können die Eisbären um Leotin Kreps und Sven Breiter sich auf ihren Torinstinkt weiter verlassen?

Für die Eisbären Heilbronn steht ein hartes Wochenende bevor, bestreiten sie doch gleich zwei Spiele gegen zwei richtig harte "Brocken"! Am Freitag, den 09.11.18 (20Uhr), geht es in der Kolbenschmidt Arena gegen ihre "Artgenossen", die Eisbären aus Eppelheim, und am Sonntag 11.11.18 (17Uhr), im Nachbarstädtchen Bietigheim beim aktuellen Tabellenführer, bei den Steelers 1B.

Eng geht es zu in der Regionalliga Südwest zum Ende des ersten Saisondrittels. Platz eins bis fünf trennen gerade einmal 3 Punkte. Aber auch dem 6.-Platzierten fehlen nur 3 Punkte, um in diese Gruppe aufzuschließen.

Und genau mit diesen beiden Mannschaften haben es die Heilbronner Eisbären am Wochenende zu tun! Will man nicht den 5. Tabellenplatz an die Eisbären Eppelheim verlieren, muss am Freitag gepunktet werden. Ähnlich verhält es sich mit Bietigheim: will man diese nicht zu weit wegziehen lassen, müssen auch hier Punkte her!

Egal wie herum es gedreht wird, die Eisbären Heilbronn sollten in diesen Partien weiter so gut defensiv arbeiten, wie in den letzten Spielen und die Torchancen, die Sie "vorne" generieren nutzen, und nicht leichtfertig liegen lassen.

Im Nachwuchs des Heilbronner EC spielt am Wochenende lediglich die U15 zwei Mal zuhause. Am Samstag den 10.11.18 (10Uhr) gegen den Mannheimer EC und am Sonntag 11.11.18 (18Uhr) gegen den Stuttgarter EC. Die DNL 3 hat spielfrei