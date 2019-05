Unfall mit Bagger: 100 Liter Diesel laufen in Bach

× Erweitern Foto: Olof Hreiðarsson/Wikipedia Die Schefflenz kurz vor der Mündung in die Jagst Die Scheffelnz kurz vor der Mündung in die Jagst

Bei Arbeiten in der Neudenauer Straße in Billigheim Schopfenhof kippte ein Bagger um und stürzte in die Schefflenz. Rund 100 Liter Diesel liefen aus und verunreinigten den Bach. "Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort", sagte ein Sprecher der Polizei Heilbronn am Dienstagmittag. "Es treten immer noch Stoffe aus."

Das Landratsamt wurde verständigt. Mit Sperren soll verhindert werden, dass das Diesel in die Jagst fließt. Die Schefflenz, die im Unterlauf bei Neudenau durch ein schönes Wiesental fließt, mündet nördlich von Untergriesheim in die Jagst.