»Alarmstufe Rot« für die Veranstaltungsbranche

Rund 15.000 Kulturschaffende beteiligten sich am Mittwoch, 9. September, an der großen »Alarmstufe Rot«-Demonstration in Berlin. Ihre Botschaft: Die Veranstaltungsbranche ist in Not, es wird finanzielle Hilfe benötigt.

Mit roten Shirts, Masken und ausreichendem Hygieneabstand trafen sich über 15.000 Mitarbeiter und Vertreter des Veranstaltungswesens vor dem Brandenburger Tor. Sie forderten von der Regierung finanzielle Hilfen, um den sechstgrößten Wirtschaftszweig Deutschlands vor dem Aus zu bewahren. Der Grund: »Die bereitgestellten Hilfsmittel kommen in der Branche nicht an. Nur ein Prozent davon wurden ausgezahlt«, wie es in der offiziellen Deklaration des Aktionsbündnisses #AlarmstufeRot heißt.

Im Zuge der Pandemiebekämpfung wurde die Veranstaltungsbranche ihrer Existenzgrundlage beraubt, was bis zu einer Millionen Arbeitsplätze gefährdet. Von den 24,6 Milliarden Euro verfügbaren Mitteln, so die Initiatoren der Demonstration, seien bis zum 31. August lediglich 243 Millionen Euro ausgezahlt worden – etwa ein Prozent also. Grund dafür seien die zu restriktiven Vergabekriterien, die an der Realität der notleidenden Betriebe vorbeiginge.

Auf der Bühne der Großdemonstration vor dem Brandenburger Tor wurden die sechs Kernforderungen der Veranstaltungswirtschaft aufgestellt: Unter anderem werden erweiterte Überbrückungs- und Kreditprogramme, ein steuerlicher Verlustrücktrag sowie ein angepasster EU-Beihilferahmen und flexiblere Kurzarbeiterregelungen gefordert.

Prominente Unterstützung der Demonstanten gab es von Künstlern wie den Toten Hosen, Udo Lindenberg oder Herbert Grönemeyer, die Solidarität mit den Kollegen der Veranstaltungsbranche zeigen. Lindenberg schrieb in einem Facebook-Post: »Eine große Branche geht den Bach runter. Viele Techniker, Hands, Cateringfirmen, Nightliner Verleiher, Dekobauer, Lichtdesigner, Trucker, Eventfirmen, Künstler, Technikverleiher, usw. wissen nicht mehr weiter.« Und Herbert Grönemeyer wandte sich in einer Videogrußbotschaft direkt an die politische Führung: »Ein Land ohne Live-Kultur ist wie ein Gehirn ohne geistige Nahrung, ohne Euphorie, Aufbruch, Lust, Diskurs, Lachen und Tanz. Es verdorrt, gibt Raum für Verblödung, für krude und verrohende Theorien, verhärtet und fällt seelenlos auseinander.«