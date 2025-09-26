»Deine Chance 2025«: Johannes-Diakonie präsentiert sich vielfältig, 17-18.10.25

Musik von »Café del Mundo«, das »1. Mosbacher Bällerennen«, Welt- und Europameister, Buchautor, Mediengröße und Frohnatur Mathias Mester live zum Anfassen und jede Menge Information: Die Veranstaltung »Deine Chance 2025 – Erlebe die (Job-)Vielfalt der Johannes-Diakonie« am Freitag und Samstag, 17. und 18. Oktober, in und um die Johanneskirche auf dem Mosbacher Standortgelände der Johannes-Diakonie zeigt sich so vielfältig wie das Sozialunternehmen mit seinen 3500 Mitarbeitenden selbst. An zwei Tagen stellen sich die verschiedenen Bereiche des Branchenschwergewichts und größten Arbeitgebers im Neckar-Odenwald-Kreis vor.

Schon am Freitag, 17. Oktober, gibt es von 9 bis 14 Uhr die Gelegenheit, die Ausbildungs- und Studienangebote der Johannes-Diakonie kennenzulernen und einen Eindruck von den Assistenzangeboten für Menschen mit Unterstützungsbedarf, von der Alten- und Jugendhilfe, der beruflichen Rehabilitation junger Menschen, und von den Bereichen Medizin und Bildung für Menschen aller Altersstufen zu bekommen. Am Samstag, 18. Oktober, erwartet die Besucherinnen und Besucher neben dem umfangreichen Infoangebot auch eine Premiere: Beim „1. Mosbacher Bällerennen“ rollen gegen 14.30 Uhr 5000 nummerierte Plastikbälle ins Tal. Für jeden Ball im Rennen kann zuvor ein entsprechendes Los erworben werden. Für die Bälle, die zuerst im Ziel ankommen, erhalten die Loskäufer attraktive Sachpreise. Als erster Preis wartet ein E-Bike im Wert von rund 4000 Euro. Der Erlös aus dem Losverkauf kommt dem Schulkindergarten »Die Kleckse« der Johannes-Diakonie zugute. dg

Fr. 17. und Sa. 18. Oktober, in und um die Johanneskirche, Mosbach, mehr Infos: www.mosbacher-baellerennen.de