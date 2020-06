»Persönlichkeit« für das Vermögen

Glücklich ist, wer über finanzielle Freiräume verfügen kann. Eine Fondsvermögensverwaltung kann sich langfristig positiv auf das Vermögen auswirken – ganz nach den individuellen Wünschen.

Das private Vermögen ermöglicht wertvollen persönlichen Freiraum. Keine Frage, dass man diesen dauerhaft erhalten und ihn möglichst noch ausbauen möchte. »Werte erhalten, Chancen nutzen, langfristig denken: Wem solche Maßstäbe wichtig sind, der will auch sein Vermögen entsprechend anlegen – im Idealfall mit wenig eigenem Aufwand«, weiß Jürgen Knogl, Bereichsleiter PrivateBanking bei der Volksbank Hohenlohe eG.

Mit VermögenPlus genießen Anleger eine persönliche Betreuung und Beratung und profitieren zugleich von erfahrenen Anlageexperten, die das Vermögen ganz nach den individuellen Bedürfnissen steuern. Denn es ist nicht immer leicht, sich für Anlagelösungen zu entscheiden – um Werte zu sichern und Chancen auf Rendite zu erkennen. Die sorgfältig ausgewogene Mischung aus verschiedenen Wertpapieren wird dabei aktiv durch Experten von Union Investment, dem Fondspartner der Volksbank Hohenlohe eG, gesteuert. Im Rahmen dieser Vermögensverwaltung kann der Fondspartner nach eigenem Ermessen Anlageentscheidungen für das Investment des Kunden treffen. Obwohl der Vermögensverwalter dabei verpflichtet ist, gemäß den vereinbarten Anlagerichtlinien und zum Vorteil des Kunden zu handeln, kann der Verwalter Fehlentscheidungen treffen. »Um ihre ganz persönliche Anlagestrategie zu ermitteln, haben Anleger einen persönlichen Berater aus unserem Haus an ihrer Seite. Jemanden, der ihre Situation kennt, ihre Ziele mit ihnen bespricht und sie Schritt für Schritt zu einer Lösung führt«, sagt Jürgen Knogl weiter. Es lohne sich, hier Zeit zu investieren und ein paar grundlegende Fragen zu beantworten. »Dabei stehen wir Interessenten gerne zur Seite und erklären, welche Aspekte hierfür eine Rolle spielen. Die Strategie und Funktionsweise der Vermögensanlage erklärt dann der Berater vor Ort«, so der Bereichsleiter PrivateBanking. »Die Kunden sind im Rahmen der Vermögensverwaltung den Risiken der einzelnen Finanzinstrumente, in die investiert wird, ausgesetzt.« So bestehe unter anderem das Risiko marktbedingter Kursschwankungen. Weiterhin existieren spezielle Risiken bei einzelnen Anlageklassen sowie Investmentfonds, zum Beispiel ein Liquiditätsrisiko oder Wechselkursrisiko. »Daher kann der Wert der Geldanlage fallen oder steigen, und es kann zu Verlusten des eingesetzten Kapitals kommen«, so Jürgen Knogl und ergänzt, dass damit verbundene Risiken auf die angelegte Summe beschränkt seien. Die Volksbank Hohenlohe eG informiere natürlich auch über den weiteren Verlauf der Geldanlage. Anleger können ihr Portfolio aber auch bequem in einem persönlichen Kundenportal verfolgen. Transparenz im Hinblick auf die Bestands- und Wertentwicklung und auf die anfallenden Kosten stehe dabei an vorderster Stelle.

»Wir begleiten unsere Kunden und ihr Vermögen langfristig, ganz im Sinne unserer genossenschaftlichen Grundsätze – partnerschaftlich, professionell und ganzheitlich«, fasst Jürgen Knogl zusammen.