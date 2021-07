100 Jahre Wöhrle GmbH & Co. KG

Die Entwicklung eines Familienunternehmens von der Herstellung und dem Handel mit Kleineisenwaren zum führenden Hersteller von hochwertigen Präzisionsstanzteilen und Bau-gruppen für die Automobilindustrie. Ein Rückblick auf 100 Jahre Wöhrle.

Im Jahr 1921 legte Karl Wöhrle den Grundstein für das heutige Unternehmen. In seinem eigenen Haus in Sulgen bei Schramberg begann er mit wenigen Maschinen und Beschäftigten mit der Fertigung von kleinen Stanzteilen aller Art.

Durch eine steigende Auftragslage wurden die Platzverhältnisse bald zu klein, so dass das Unternehmen im Frühjahr 1934 nach Wildberg im Kreis Calw umzog. Der Maschinenpark wurde erweitert, die technischen Einrichtungen verbessert und die Zahl der Belegschaft stieg an. Neben den seit Jahrzehnten hergestellten Unterlegscheiben nahm Wöhrle im Jahre 1948 die Produktion von blankbearbeiteten, walzblanken und konischen Scheiben auf und erweiterte seine Stanz-, Press- und Ziehfertigung. Im April 1958 gründete Wöhrle einen Zweigbetrieb in Krautheim an der Jagst. 2004 folgte die Errichtung einer Produktionsstätte in der

Slowakei.

Seit vielen Jahren gehört die Wöhrle GmbH & Co. KG nun bereits zu den führenden Herstellern von hochwertigen Stanz- und Ziehteilen, Baugruppen sowie Werkzeugen mit höchstem Präzisions- und Qualitätsanspruch. Weltweit werden Kunden, vor allem aus der Branche Automotive und Industrie mit maßgeschneiderten Produkten beliefert. Garantiert wird dies durch modernste Technologien, über 300 sehr gut ausgebildete Mitarbeiter sowie einem eigenen Business Development und Key Account Management.

Der Standort in Krautheim ist mit drei 630to Pressen der größte Produktionsstandort der Wöhrle-Gruppe. Im Jahr 2022 wird hier die Produktionshalle erweitert und in eine 1.000to Presse investiert. Somit sichert Wöhrle auch zukünftig viele Arbeitsplätze in der Region und ist in der Lage, die Wünsche der Kunden weiterhin mit innovativen Lösungen, Leidenschaft, Ehrgeiz und Nachhaltigkeit sowie höchster Kompetenz und Qualität zu bedienen.

Getreu dem Motto »Together we achieve more« ist die Unternehmenskultur der Wöhrle GmbH & Co. KG geprägt durch Wertschätzung und Teamgeist. Als mitarbeiterorientiertes Unternehmen legt Wöhrle großen Wert auf die persönlichen Bedürfnisse seiner Beschäftigten und bietet ihnen die Möglichkeit zur stetigen fachlichen sowie persönlichen Weiterentwicklung. Wöhrle denkt heute schon an morgen, daher hat die Ausbildung qualifizierter Fachkräfte für das Unternehmen einen ganz besonderen Stellenwert.

Wer noch einen Ausbildungsplatz als Werkzeugmechaniker für das Jahr 2022 sucht, kann sich gerne bewerben und die Zukunft gemeinsam mit Wöhrle gestalten.

Wöhrle GmbH & Co. KG, Götzstraße 9, 74238 Krautheim, karriere@woehrle.de, www.woehrle.de