15. Berufsinfotag Künzelsau

Der Schippberg ruft: Mit über 90 Unternehmen und Institutionen der Hohenloher Wirtschaftsregion und des Landkreises Schwäbisch Hall lädt das Berufsschulzentrum Künzelsau am Samstag, den 29. April von 9 Uhr bis 14 Uhr zum Berufsinfotag auf dem Schulgelände am Schippberg ein. Ziel der bereits zum 15. Mal stattfindenden Messe ist es, den Besuchern kompakt und in kurzer Zeit praxisorientierte Informationen zu geben, um dadurch die Berufswahl zu erleichtern.

Der persönliche Kontakt zwischen Ausbildungsplatzsuchenden und Ausbildungsbetrieben ermöglicht es, sich gegenseitig kennenzulernen und im direkten Austausch Einblicke in die verschiedenen Berufe zu erhalten. Da viele Betriebe ihre Messestände mit ihren Auszubildenden besetzen, wird die Kontaktaufnahme erleichtert, Einblicke in die Ausbildung aus erster Hand gegeben und dabei teilweise auch vorgefertigte Meinungen über einen Ausbildungsberuf korrigiert. Dadurch lässt sich auch das Interesse an Berufen wecken, die die jungen Menschen vorher nicht kannten oder die uninteressant schienen. Somit werden die Ausbildungsplatzsuchenden durch den Berufsinformationstag aktiv dazu motiviert, sich mit ihrer eigenen beruflichen Zukunft auseinanderzusetzen. Parallel zur Messe können im Rahmen von Workshops in den Werkstätten und Schulungsräumen der Gewerblichen Schule sowie der Karoline-Breitinger-Schule praktische Fähigkeiten getestet werden.

Neu ist in diesem Jahr eine Nachhaltigkeitsrallye, die von der Übungsfirma Work‘n‘Out der Kaufmännischen Schule organisiert wird. Ziel der Rallye ist es, durch verschiedene Aktivitäten den Erstkontakt mit den Betrieben zu erleichtern und gleichzeitig ein Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit zu schaffen. Dabei können mithilfe eines Rallyeplans Aufgaben an Stationen der Ausbildungsunternehmen gelöst werden. Unter allen Teilnehmern werden nachhaltige Preise verlost. Ergänzend findet in der Kaufmännischen Schule die offizielle Einweihung der neugestalteten Ebene 3 mit Foyerbereich statt. Auf der Bühne gibt es ein Rahmenprogramm mit interessanten Gästen des Landratsamts, der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer, des Kultusministeriums, des Verbands Spedition und Logistik BW sowie des Sport- und Medizinbereichs. Neben den vielen Kontakten, die am Berufsinfotag geknüpft werden können, sowie den zahlreichen Gesprächen, die vor Ort stattfinden, ist auch jeder herzlich willkommen, der einfach eine Runde über das Gelände laufen, Musik hören oder in der Foodarea mit Sitzgelegenheiten etwas essen möchte.

Da die Parkmöglichkeiten am Berufsschulzentrum begrenzt sind, bieten zwei Bus-Shuttle alle 20 Minuten eine kostenlose Mitfahrgelegenheit. Der erste Shuttle-Bus fährt ab 8 Uhr vom Parkplatz Wertwiesen Künzelsau über Künzelsau Allee, Künzelsau Landratsamt zum Künzelsauer Schippberg. Der zweite Shuttle-Bus startet um 8 Uhr in Gaisbach (Dieselstraße) am Parkplatz des Carmen-Würth-Forums und endet am Berufsschulzentrum. Und wer es kaum erwarten kann, dass der Schippberg ruft, kann sich die Wartezeit mit einem Film auf der Homepage verkürzen, der einen Einblick liefert, was die Besucher-/innen erwartet.

15. Berufsinfotag Künzelsau

Sa. 29. April, 9 bis 14 Uhr

Berufsschulzentrum, Künzelsau

www.berufsinfotag.de

www.ks-kuen.de

www.kbs-kuen.de

www.gwkuen.de