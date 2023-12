16. Berufsinfotag Künzelsau

Der Schippberg ruft: Mit über 90 Unternehmen und Institutionen der Hohenloher Wirtschaftsregion und des Landkreises Schwäbisch Hall bietet der Berufsinfotag Künzelsau praxisorientierte Einblicke in die Berufsfelder der Region.

Bereits zum 16. Mal lädt das Berufsschulzentrum Künzelsau am Samstag, den 15. Juni von 9 Uhr bis 14 Uhr zum Berufsinfotag auf dem Schulgelände am Schippberg ein. Dabei präsentieren sich über 90 Unternehmen und Institutionen der Hohenloher Wirtschaftsregion und des Landkreises Schwäbisch Hall den Ausbildungsplatzsuchenden. Ziel der Messe ist es, den Besuchern kompakt und in kurzer Zeit praxisorientierte Informationen zu geben, um dadurch die Berufswahl zu erleichtern.

Ausbildungsplatzsuchende können in einem direkten Gespräch Informationen zu den unterschiedlichsten Berufsbildern erhalten. Die Ausbildungsbetriebe können sich und ihre Ausbildungsberufe vorstellen. Dabei haben sie die Möglichkeit, auch Bewerber/-innen direkt anzusprechen, die sich im Vorfeld nicht für eine Ausbildung in ihrer Berufssparte interessiert hätten. Eine unkomplizierte Kontaktaufnahme wird dadurch erreicht, dass die Ausbildungsbetriebe ihre Messestände auch mit ihren Auszubildenden besetzen. Dies erleichtert das persönliche Gespräch für die jungen Interessenten. Zusätzlich lassen sich durch den Berufsinfotag manche vorgefertigten Meinungen über einen Ausbildungsberuf korrigieren und das Interesse für Berufe, die man davor nicht kannte oder die uninteressant schienen, kann geweckt werden. Parallel zur Messe finden in den Werkstätten und Schulungsräumen der Gewerblichen Schule sowie der Karoline-Breitinger-Schule Workshops statt. Nach der offiziellen Eröffnung im Bühnenbereich der Eventarea referieren beziehungsweise diskutieren wieder interessante Gäste aus Politik, Wirtschaft und Bildung.

Beim Berufsinfotag ist jeder willkommen, der eine Ausbildung sucht, sich für regionale Unternehmen und Institutionen interessiert, einfach gerne der Musik zuhört oder etwas essen möchte. Im Vorfeld finden Ausbildungssuchende auf der Website www.berufsinfotag.de viele Informationen zu zahlreichen Ausbildungsberufen. Und wer es kaum erwarten kann, dass der Schippberg ruft, kann sich die Wartezeit mit einem Film auf der Homepage verkürzen, der einen Einblick liefert, was die Besucher-/innen erwartet.

16. Berufsinfotag Künzelsau

Sa. 15. Juni, 9 bis 14 Uhr

Berufsschulzentrum Künzelsau

www.berufsinfotag.de

www.ks-kuen.de

www.kbs-kuen.de

www.gwkuen.de