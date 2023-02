180 Jahre Volksbank Hohenlohe

2023 ist ein besonderes Jahr für die Volksbank Hohenlohe eG, denn sie feiert ihren 180 Geburtstag. Dabei wird klar: 180 ist mehr als nur eine Zahl. 1843 wurde die »Öhringer Privatspar- und Leihkasse« gegründet. Rund 50 mutige Bürger haben damals das scheinbar Unmögliche geschafft. Sie gründeten eine genossenschaftliche Bank in Öhringen, die Volksbank Hohenlohe eG oder auch bekannt als»The Bänk«.

Als weltweit älteste noch selbstständige Genossenschaftsbank hat sich die Volksbank Hohenlohe eG schon immer erfolgreich an die jeweiligen Herausforderungen angepasst. Waren es neue Techniken, schwierige politische Zeiten, wirtschaftliche Krisen oder einfach nur gesetzliche Vorschriften, Veränderungs- und Anpassungsfähigkeit waren stets ihre Stärken. So inspirierte die baden-württembergische Imagekampagne »The Länd« zur erfolgreichen eigenen Kampagne »The Bänk« . Durch eine Pressemeldung zu einer Fusionsankündigung der benachbarten Geno-Banken, die zur gleichen Zeit für Aufmerksamkeit sorgten, gab den Anstoß für den Slogan »The Bänk – Mehr als nur ein weißer Fleck«. So wurde die schwarze Fläche Baden-Württembergs durch das Geschäftsgebiet der Volksbank Hohenlohe eG ausgetauscht. 180 erfolgreiche Jahre Volksbank Hohenlohe eG. Keine Spur von Selbstzweifel. Die Volksbank Hohenlohe eG fühlt sich stark und für die Zukunft gewappnet. Die Lust auf Zukunft ist bei Dieter Karle, Vorstandsvorsitzender und Vorstandsmitglied Harald Braun deutlich zu spüren. Selbstbewusst knüpft die Volksbank Hohenlohe eG an der sehr guten Entwicklung der vergangenen Jahre an. Die abrupte Zinswende, den Ukrainekrieg, die Energiekrise, die Inflation und vieles mehr prägte das vergangene Jahr, doch die Genossenschaftsbank ließ sich davon nicht irritieren. Seit jeher identifiziert sich die Bank mit ihren mutigen Gründern. Die Region Hohenlohe als starker wirtschaftlicher Standort steht für Tradition und Zukunft. So auch die Volksbank Hohenlohe eG, welche fest in der Region verankert ist. Verwurzelt, kundennah und in der Region zu Hause stehen die Menschen in Hohenlohe für die Genossenschaftsbank auch im 180. Jubiläumsjahr an erster Stelle. So wird die Verbundenheit mit der Region auch an dem gesellschaftlichen Engagement deutlich. 2022 wurden Mittel von rund 144.500 Euro an gemeinnützige Projekte und Einrichtungen in Hohenlohe gespendet. Stellvertretend für die Vielfältigkeit in der Region suchte die Bank im vergangenen Herbst unter dem Jubiläumslogan »Mehr als nur eine Zahl« 180 Hohenloher. Interessierte konnten sich über die Jubiläumswebsite der Volksbank Hohenlohe eG bewerben. Aus allen Bewerbungen wurden zwölf Botschafter gewählt. In einem kurzen Interview werden die jeweiligen Botschafter und ihre Verbindung zu Hohenlohe monatlich vorgestellt. Für dieses Engagement erhält jeder der gelosten Botschafter eine Spende in Höhe von 1.500,- Euro für sein Herzensprojekt in Hohenlohe. »Auch dieses Jubiläum werden wir wieder mit unseren Kunden und Mitgliedern gebührend feiern und freuen uns schon jetzt auf die vielen persönlichen Begegnungen. Die Planungen und Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren«, so Bereichsleiter Unternehmenskommunikation Marc Reichert.

