19. Stuttgarter Weiterbildungstag

Unter dem Motto »Weiterbildung ohne Limit« präsentieren sich Weiterbildungsanbieter und professionelle Beratende auf zwei Ebenen, im Rathaus Stuttgart. Das interessierte Publikum kann kostenfrei und ohne Anmeldung an interaktiven Workshops teilnehmen, sich spontan Informationen an Messeständen einholen oder das große Beratungsangebot in Anspruch nehmen. In der VR-Area kann zudem in die faszinierende Welt der virtuellen Realität eingetaucht werden.

Kaum jemand weiß, dass in Baden-Württemberg allen Arbeitnehmenden jährlich bis zu fünf Tage zur beruflichen Weiterbildung zustehen oder dass über 90 Prozent der Kurse förderbar sind. Daher stehen in der neuen Fachkräftelounge Profis den Besucher*innen Rede und Antwort. Das kostenfreie und neutrale Beratungsangebot kann neue Impulse für den weiteren Berufsweg geben oder Fragen beantworten, egal ob es sich um einen Wiedereinstieg, Aufstieg, Umstieg oder eine Neuorientierung handelt. Neu in diesem Jahr werden eine Rehaberatung und eine Beratung zum »Ankommen in Stuttgart« (auch in Englisch) angeboten.

Gerne unterstützen die Experten-Teams auch bei weiteren beruflichen Herausforderungen und bieten wertvolle Orientierungshilfe. Für den

Einstieg oder Umstieg ins Berufsleben sind gute Bewerbungsunterlagen unabdingbar. Deswegen können Arbeitssuchende ihre Bewerbungsunterlagen kostenlos prüfen lassen. Und sollten weitere Jobangebote gewünscht sein, dann kann die Job-Wand zur Inspirations-Wand werden.

Das Programm und weitere Informationen stehen bereits online zur Verfügung unter: www.stuttgarter-weiterbildungstag.de.

Sollten Einzelberatungen zu Themen mit personenbezogenen Daten wie der Lebenslauf oder das Bewerbungsanschreiben gewünscht sein, wird darum gebeten Einzeltermine vor Ort zu vereinbaren. Veranstaltet wird der Stuttgarter Weiterbildungstag vom Netzwerk und dem Regionalbüro für berufliche Fortbildung Stuttgart, von der Landeshauptstadt Stuttgart – Referat Soziales und gesellschaftliche Integration; in Kooperation mit der Agentur für Arbeit Stuttgart, den Netzwerken für berufliche Fortbildung Ludwigsburg und Rems-Murr-Kreis und ist gefördert aus Landesmitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg.

19. Stuttgarter Weiterbildungstag

Di. 26. September, 14 bis 19 Uhr, Rathaus, Stuttgart

Über 40 Bildungsträger der Region stellen sich vor.

Messe Area

VR-Area

interaktive Workshops

Fachkräfte Lounge

Arbeits- und Weiterbildungsberatung, Reha-Beratung, Berufsberatung im Erwerbsleben, Ankommen in Stuttgart, Lebenslauf- und Bewerbungsmappen-Check

Programm und Infos unter:

www.stuttgarter-weiterbildungstag.de