2. Innenstadtforum „Zukunft Innenstadt – Wir packen ES an!“

Am Dienstag, 10. Mai 2022 sind Bürger:innen und Interessierte um 19.00 Uhr ins Neckar Forum zum 2. Innenstadtforum des Transformationsprozesses „Zukunft Innenstadt – Wir packen ES an!“ eingeladen. Nach dem ersten Forum im September 2021 geht das Projekt mit dem 2. Forum „von der Vorbereitung ins Machen“.

Oberbürgermeister Matthias Klopfer stellt den Prozess und die Projekte in Bezug zum „Jahr der Innenstadt“ vor und lädt die gesamte Bürgerschaft sowie alle Innenstadtakteure zur Mitwirkung ein. Michael Metzler (Geschäftsführer Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH) präsentiert die nächsten Schritte dieses Beteiligungsformats.

In den vergangenen Monaten wurde ein Lagebild der City mit einer Vielzahl von Beteiligten erarbeitet. Dieses ist fertiggestellt und wird den Teilnehmenden in einer Kurzversion ausgehändigt bevor es Mitte Mai in seiner Langfassung vorgestellt wird. Das Zielbild soll im Herbst vorliegen.

Konkrete Projekte wurden ausgewählt, die als sog. „Sprints“ in 2022 umgesetzt bzw. gestartet werden. Diese Projekte werden in einer „Wandel-Projekte-Messe“ von den jeweiligen Projektverantwortlichen präsentiert. Auf dem Podium werden ausgewählte Projekte im Interview mit den Beteiligten detaillierter vorgestellt.

Zudem haben die Teilnehmenden die Möglichkeiten mit vielen Handelnden des Prozesses ins Gespräch zu kommen und sie können das Zielbild mit den gesetzten Strategiefeldern, den Handlungsschwerpunkten und geplanten Programmen bewerten und beurteilen.

„Bei Saxofon-Musik, Straßenkunst, Saft und süßen Stückle soll das Innenstadtforum zum Mitreden und Mitmachen einladen und sogar im Neckar Forum die City als lebensfreundlich, liebenswert und lebendig zeigen“, sagt Citymanager Thomas Müller.

Alle Informationen zum Transformationsprozess finden sich stets aktuell auf www.esslingen.de/zukunftinnenstadt.