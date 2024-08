Wenn sich am 24. September 2024 die Türen zum Stuttgarter Weiterbildungstag öffnen, ist das bereits das zwanzigste Mal! Genau vor 33 Jahren standen die Weiterbildungseinrichtungen aus der Region zum ersten Mal dem interessierten Publikum Rede und Antwort. Um dies zu würdigen kehrt der Stuttgarter Weiterbildungstag nach Hause zurück – ins Haus der Wirtschaft, in Stuttgart Stadtmitte.

Von 13 bis 18 Uhr werden alle Fragen rund um die berufliche Weiterbildung beantwortet. In zwei großen Sälen, im zweiten Stock, präsentieren sich die Weiterbildungsanbieter zusammen mit Profis aus der Beratung. Interessierte können sich dann kostenfrei und ohne Anmeldung Informationen an Messeständen einholen, spontan einem Vortrag lauschen oder das große Beratungsangebot in Anspruch nehmen.

Das kostenfreie und neutrale Angebot kann neue Impulse für den weiteren Berufsweg geben oder Fragen beantworten, egal ob es sich um einen

Wiedereinstieg, Aufstieg, Umstieg oder eine Neuorientierung handelt. Sogar eine Reha-Beratung und eine Beratung zum »Ankommen in Stuttgart« (auch in Englisch) werden angeboten. Alle Fragen sind erwünscht!

Antworten gibt es auch zum Thema Finanzierung einer Weiterbildung oder Umschulung. Für den Einstieg oder Umstieg ins Berufsleben sind gute Bewerbungsunterlagen unabdingbar. Deswegen können Arbeitssuchende ihre Bewerbungs-Unterlagen kostenlos prüfen lassen. Vor Ort werden Termine für Einzelberatungen vergeben.

Das Jubiläums-Spezial des Stuttgarter Weiterbildungstages bietet allen Interessierten vielfältige Ideen und Chancen für die eigene berufliche

Weiterentwicklung. Weitere Informationen und das Programm stehen bereits online zur Verfügung

unter: www.stuttgarter-weiterbildungstag.de.

Veranstaltet wird der Stuttgarter Weiterbildungstag vom Netzwerk für berufliche Fortbildung Stuttgart, dem Regionalbüro für berufliche Fortbildung Stuttgart; in Kooperation mit der Agentur für Arbeit Stuttgart, der volkshochschule stuttgart e.V. und ist gefördert aus Landesmitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg.

Vorträge und Beratungs-Area:

+ Arbeits- und Weiterbildungsberatung

+ Reha-Beratung

+ Berufsberatung im Erwerbsleben

+ Ankommen in Stuttgart

+ Lebenslauf- und Bewerbungsmappen-Check

Programm und Infos unter:

www.stuttgarter-weiterbildungstag.de

20. Stuttgarter Weiterbildungstag

Di. 24. September, 13 bis 18 Uhr, Haus der Wirtschaft Stuttgart

50 Bildungsträger der Region stellen sich vor.