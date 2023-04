21. Trollinger Marathon Heilbronn

Der Trollinger Marathon und Halbmarathon bewegt die -Menschen. Am 7. Mai 2023 ist es dann wieder soweit. Heilbronn erwartet rund 6.000 Läuferinnen und Läufer, die die -verschiedenen Strecken in -Angriff nehmen. Anmeldeschluss für alle Wettbewerbe ist am 20. April.

Beim Trolli ist das Motto Programm: »eine Weinregion…tausende Läufer…und nur Gewinner!« Hier paart sich sportlicher Ehrgeiz mit Naturgenuss und dem Spaß daran, einfach mit dabei zu sein. Ein wichtiger Teil der Trolli-Atmosphäre sind schon immer die Zuschauer entlang der Strecke. In vielen Orten schallt den Sportlern Musik entgegen. »Die Zuschauer feiern den Trollinger Marathon, ohne sie und ohne die rund 1.000 Helfer hätte der Trolli nicht diese Strahlkraft weit über die Grenzen der Region hinaus«, ist sich Projektleiter Holger Braun bei der Heilbronn Marketing GmbH sicher. Die Strecken beim Trollinger Marathon sind bekanntermaßen anspruchsvoll. Geht es doch bergauf und bergab in den Weinberglandschaften rund um Heilbronn. Doch genau diese Herausforderung und der Mix zwischen Stadt und Natur haben den Trolli bei den Sportlern so beliebt gemacht. Und klar, echte Trolli-Fans genehmigen sich an den zahlreichen Wasser- und Versorgungsstationen auch einen Schluck Trollinger. 2022 feierte der Lauf nach 2 coronabedingten Absagen endlich das 20. Jubiläum. Knapp 4.000 Finisher waren insgesamt dabei und sehr zufrieden mit dem Re-Start. Dieses Jahr wird dann auch wieder die volle Marathondistanz im Programm sein. Der teilnehmerstärkste Wettbewerb ist der Halbmarathon. Abgerundet wird das Angebot vom 10km-Lauf/10km-Walking sowie dem Staffel-Marathon, so dass für jeden die passende Strecke vorhanden ist. Der Nachwuchs tritt beim Bambini-Lauf, dem Mini-Marathon oder beim Kinder-/Jugendlauf am Samstag, 6. Mai an. Es gibt wieder viele Auszeichnungen und Preise. So werden beispielsweise die Läufer*innen mit den originellsten Kostümen geehrt. Und auch die Meisterschaft der Region Franken findet wieder statt. Im Organisationspreis für die Erwachsenen ist u.a. das Veranstaltungs-Funktionshirt, eine Flasche Trollinger Marathon-Wein, die personalisierte Startnummer, eine Finisher-Medaille uvm. enthalten.

21. Trollinger Marathon

So. 7. Mai, ab 8:45 Uhr

Start in der Badstraße, beim Frankenstadion, Heilbronn

www.trollinger-marathon.de