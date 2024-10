25 Jahre Breakdance-Hochburg Buchen

Seit 25 Jahren gibt es bereits das Projekt99 – ein -Integrationsprojekt rund um HipHop in Buchen und darüber hinaus. Das Ziel: Barrieren überwinden und Jugendliche mit oder ohne Migrationshintergrund unter einem -Banner zusammenzubringen: die Freude am Breakdancen.

Es begann im Herbst 1999 in Buchen im Odenwald – mitten in einer Krisenzeit: Unter zahlreichen Kindern und Jugendlichen russlanddeutscher Herkunft wurde ein dramatischer Anstieg in der Drogenkriminalität beobachtet. Volker Schwender, Mitglied des Stadtrats und damaliger Sonderschulkonrektor stellte fest: »Das kann doch nicht sein, da muss man doch was unternehmen!« Seine Überlegung: Wenn Jugendliche ins Drogenmillieu abrutschen, dann sind sie offensichtlich mit ihrer Situation nicht zufrieden. Es brauchte also eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. So kam es zu der Gründung des »Integrations- und Präventionsprojekts Hiphop-Breakdance« – später umbenannt in »Projekt 99«. Schnell folgten erste Erfolgserlebnisse: Tanzten die Schüler zunächst noch in der sechsten Stunde für sich in der Turnhalle, wurde schnell das Bedürfnis laut, die eigenen Fähigkeiten vor Publikum zu präsentieren. »Ich habe dann dafür gesorgt, dass die Kids einen Auftritt auf einem Stadtfest bekommen – ein voller Erfolg«, erzählt Schwender. »Und der Rest war Geschichte.« Immer mehr sprach sich das »Projekt 99« herum, Mitglieder brachten Freunde mit, neue Tanzgruppen wurden gegründet.

Heute besteht das »Projekt 99« aus rund 75 Mitgliedern aller Altersstufen. Die Buchener Tänzer konnten in den 25 Jahren große Erfolge feiern und haben es längst zu internationaler Bekanntheit geschafft: Die Gruppen »Next Level« und »ConneXion« schnappten sich bereits dreimal den Weltmeistertitel, hinzu kommen 24 Deutsche Meistertitel sowie diverse Vize-Europa- und Weltmeistertitel. Hinzu kommen zahlreiche Auftritte in internationalen Fernsehshows, unter anderem bei der spanischen Version des »Supertalents«. »Das sind enorme Leistungen, die unsere Kids erbringen«, so Volker Schwender stolz. »So kann dann auch Integration richtig funktionieren.

