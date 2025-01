25 Jahre Heilbronn Marketing: Geschäftsführer Steffen Schoch im Interview

Die Heilbronn Marketing GmbH feiert in diesem Jahr ihr 25-­jähriges Jubiläum. Die ­städtische Tochtergesellschaft ist seit 2000 das »Gesicht« der Stadt und hat seitdem rund 100 Veranstaltungsformate ­entwickelt und in etwa 1.000 Veranstaltungen mit insgesamt 4.000 Veranstaltungstagen ­umgesetzt. Steffen Schoch, seit 2015 Geschäftsführer der HMG, wirft einen Blick zurück – und nach vorne.

25 Jahre Heilbronn Marketing – wie fühlt sich das für Sie an?

Ich bin sehr zufrieden, dankbar und gleichsam stolz, ein innovatives und dynamisches Team, das sich täglich mit Leidenschaft, Engagement und vielen Ideen an die Arbeit macht, führen zu dürfen. Seit 25 Jahren nehmen wir fast täglich neue Herausforderungen an und erledigen diese zum Wohle der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger.

Ich freue mich darauf, auch in Zukunft mit dem Team der HMG - als städtische Tochtergesellschaft und Teil des städtischen Kommunikationsteams - eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und Sichtbarmachung der Stadt spielen zu dürfen.

Mit den vielen positiven Entwicklungen, die sich in Heilbronn im Zusammenhang mit der Entwicklung der Wissensstadt ergeben, bieten sich natürlich auch beste Argumente der Vermarktung

Was können Sie uns zur damaligen Gründung erzählen?

Die Heilbronn Marketing GmbH wurde gegründet, um insbesondere die Aufgaben des städtischen Verkehrsamts bzw. des Amts für Marketing, Information und Tourismus (MIT) und des traditionsreichen Verkehrsverein Heilbronn e.V. (Feste, Tourismus, Stadtverschönerung) professionell in einer wirtschaftlich agierenden GmbH zu bündeln.

Ziel war es, die Stadt als Standort für Tourismus, Wirtschaft und Kultur mit ihrer Lebensqualität attraktiver zu machen. Sowohl für Besucher, als auch für Bewohner und Unternehmen. Dabei sollten Synergien zwischen verschiedenen Akteuren (DEHOGA, IHK, Kaufleuten und Einzelhandel, Schaustellern und Marktkaufleuten) und der Stadt selbst geschaffen werden.

Unter der Leitung des damaligen Oberbürgermeisters Helmut Himmelsbach fand am 10.12.1999 die erste Gesellschafterversammlung statt. Die GmbH nahm zum 1.1.2000 ihre Arbeit auf. Damals in den Räumlichkeiten im Rathaus (Galerie Cameo).

Gründungsgesellschafter waren: Stadt Heilbronn, Verkehrsverein Heilbronn, Aktionsgemeinschaft Heilbronner Kaufleute, IHK Heilbronn-Franken, Gesellschaft zur Förderung des Gastgewerbes, Stadtsiedlung Heilbronn, Landesverband der Schausteller und Marktkaufleute Baden-Württemberg. Erste Geschäftsführer waren Bernhard Winkler und Silke Hilt.

Gab es Vorbilder, an denen sich orientiert wurde?

Es war seinerzeit auch aus steuerrechtlichen Gründen geboten, im kommunalen Bereich (Wirtschaftsförderung, Tourismus) Kapitalgesellschaften zu gründen, um eigenständig und flexibel wirtschaften und auch Dritte im Rahmen von Kooperationen und Sponsoring integrieren zu können.

Das Modell der HMG, auch in Bezug auf das damalige und heutige Aufgabenspektrum, ist Benchmark für andere Städte. Man beneidet ums um die ausgezeichnet funktionierenden Strukturen der kurzen Wege und Bündelung der Interessen.

Was waren die ersten Projekte, die die Heilbronn Marketing in Angriff genommen hat?

Veranstaltungen, wie das Neckarfest, der Hamburger Fischmarkt, das Weindorf, Traubenblütenfest, und das Neckarvergnügen haben schon damals eine große Rolle gespielt. Aber auch die touristische Vermarktung mit Neckarschifffahrt, Stadtführungen und Tourist-Info sowie der Betrieb der Veranstaltungsstätten. Es war ein nahtloser Start. Schließlich konnte man ja auf große Erfahrungen in den Vorgängerorganisationen zurückgreifen. Und auch alle Mitarbeitenden wurden damals von der Stadt und vom Verkehrsverein in die neue GmbH überführt.

Seitdem steht die HMG für rund 100 traditionelle und immer wieder neue Veranstaltungsformate, 1.000 Veranstaltungen und 4.000 Veranstaltungstage.

Wann und wie sind Sie dazu gestoßen?

Seit dem 1. Juli 2015 – also nunmehr exakt 10 Jahre – darf ich die HMG als Geschäftsführer leiten. Als gebürtiger und hier aufgewachsener Heilbronner, der am Technischen Gymnasium sein Abitur abgelegt, bei der ZEAG Energie AG ein duales Studium absolviert hat und danach beruflich in Stuttgart, Berlin, Düsseldorf und Pforzheim tätig war, ist es mir eine große Freude, nach meiner Tätigkeit für die Region Heilbronn-Franken wieder hierher zurückzukommen und heute an bedeutungsvoller Stelle die Entwicklung und Sichtbarmachung meiner Heimatstadt mitgestalten zu dürfen. In einer Zeit, die von der Bundesgartenschau, einem rasanten Wachstum bei den Gästeübernachtungen und der Ernennung zur Universitätsstadt ebenso geprägt war, wie von Corona und von den rasanten Veränderungen danach in unseren Innenstädten, im Einzelhandel und in unserer Gesellschaft allgemein.

Was waren in den Anfangszeiten die größten Herausforderungen?

Da ich damals nicht dabei war, kann ich das nicht sagen. Aber herausfordernd war es bestimmt auch damals schon, allen Anforderungen einerseits der Gesellschafter und andererseits der Öffentlichkeit gerecht zu werden. Jeder hat ja so seine Vorstellungen und bei Veranstaltungen, Tourismus und Gastronomie ist auch jeder ein Experte.

Wie hat sich die Heilbronn Marketing GmbH über die Jahre entwickelt bzw. vielleicht auch verändert?

Die HMG ist heute ein modernes, mittelständisches und kommunales Dienstleistungsunternehmen mit 59 Mitarbeitenden (davon 48 FTE) und einem Etat von rund 8 Mio. (2025). Etwa 3 Millionen unseres Etats erwirtschaften wir durch Vermietung, Verpachtung, Teilnehmer- und Servicegebühren, Sponsoring und Werbekooperationen selbst. Das ist ein sehr hoher Anteil im Vergleich zu anderen Marketing-Gesellschaften bundesweit.

Wir sind heute für viele andere Gesellschaften in Deutschland Benchmark was Marketing, Markenbildung und Kommunikation betrifft. Im City Management haben wir eine wichtige Schnittstellenfunktion zwischen Akteuren und wichtigen Ämtern in der Stadt. Wir sind sehr präsent in den sozialen Medien, stark bei digitalen Prozessen und erreichen enorme Reichweiten. Dabei haben sich auch die Übernachtungszahlen in Heilbronn in den vergangenen 10 Jahren nahezu verdoppelt auf über eine halbe Million Übernachtungsgäste.

Wir schaffen Begegnungsräume für Menschen aller sozialen Schichten und tragen dazu bei, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Stadtmarketing ist Teil der Stadtentwicklung.

Was sehen Sie als die größten Entwicklungsschritte an?

Für den Zeitraum, den ich verantworte, war das sicherlich die Übernahme des City Managements und die thematische Zusammenführung mit der stadtinitiative Heilbronn e.V. als auch das Initiieren von analogen und digitalen Prozessabläufen in allen Geschäftsbereichen.

Eine Herzensangelegenheit ist mir aber auch eine empathische und wertschätzende Unternehmenskultur. Ziel muss es sein, Inspiration und Kreativität bei allen Mitarbeitenden zu wecken. Die persönliche Entwicklung jedes einzelnen ist zu stärken und zu motivieren, sein Potenzial für Heilbronn voll auszuschöpfen. Dadurch möchte ich die HMG auch als auch attraktiven Arbeitgeber im Arbeitsmarkt positionieren.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit der Stadt / mit diversen Partnern?

Aus meiner Sicht sehr gut. Ich empfinde eine sehr wertschätzende und von einem hohen Vertrauen geprägte Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister, den Bürgermeistern und den Amtsleitern. Das strahlt auch auf die Mitarbeitenden ab. Wir sind durch die Zusammenarbeit in zahlreichen Projekt- und Arbeitsgruppen (Masterplan Innenstadt, Stadtkonzeption, Miteinander in der City, Eventausschuss…) sehr gut mit der Stadt vernetzt und zuweilen auch Dienstleister (Klassik Open Air, Hochsprung, Studentenempfang…) für die Stadt.

Gibt es Meilensteine, auf die Sie besonders stolz sind / gibt es etwas, das Sie aus heutiger Sicht anders machen würden?

Ein erster großer Meilenstein war die Erarbeitung der Marke Heilbronn einschließlich des Corporate Designs (CD) und der Corporate Identity (CI). Der strategische Markenaufbau prägt heute visuell und inhaltlich das Bild der Stadt nach außen und innen über alle Medien hinweg und ermöglicht der Stadt Heilbronn und der Heilbronn Marketing inhaltlich konsistent zu kommunizieren.

Ein weiterer Meilenstein war auch die digitale Abbildung der Buchungsprozesse für unsere touristischen Angebote. So standen wir zu Beginn vor der Herausforderung, zur Bundesgartenschau 2019 über 100.000 Teilnehmer bei Führungen persönlich zu handeln und Heilbronn national bei Reiseveranstaltern buchbar zu machen. Die Einführung des Hop on Hop off Busses demonstrierte sichtbar: „Heilbronn hat was zu zeigen!“, unser Team in den Veranstaltungsstätten hat sich zu einem Convention Bureau für sämtliche Locations der Stadt entwickelt und wir produzieren stetig neue Veranstaltungsformate, um den Besuchern und den Menschen in der Stadt immer wieder attraktive Angebote zu machen und die Stadt von ihrer schönsten Seite zu zeigen.

Besonders stolz sind wir aber auch darauf, dass wir Heilbronn in der Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim „Landsleutetreffen“ und der traditionsreichen „Stallwächterparty“ und auch zusammen mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn als kultureller Botschafter der Stadt im Pavillon des Landes Baden-Württemberg auf der Expo 2020 in Dubai vertreten durften.

Meilenstein war sicherlich auch der Umzug in das Marrahaus, wo wir heute zentral unseren Hauptsitz in modernen Büros haben.

Wo steht die Heilbronn Marketing GmbH heute?

Die HMG hat sich mit Innovationskraft, Fachkompetenz, Mut und Fleiß zum Stadtexperten entwickelt und fest etabliert. Die HMG ist als treibende und verlässliche Kraft einer der Impulsgeber und steht auch für die Entwicklung Heilbronns. Bundesweit sind wir über die Mitarbeit in verschiedenen Verbänden und Organisationen gut vernetzt (TMBW, bcsd, Städtetag, gbk…).

Wir sind Stadtexperten und Möglichmacher für viele Projekte.

Wo sehen Sie die Heilbronn Marketing GmbH in zehn Jahren?

Die HMG wird dann einen wesentlich Beitrag dazu geleistet haben, wenn wir im Jahr 2035 in Heilbronn über 1,2 Millionen Übernachtungsgäste haben, die Stadt über die modernste Großveranstaltungshalle des Landes verfügt in der große Sport- und Kulturevents stattfinden, sich zu den Universitäten aus München und Zürich weitere aus Oxford, Cambridge und Standford gesellt haben, der Bildungscampus und die Innenstadt nahtlos ineinander übergehen und 25.000 Studierende im Jahr 2032 die mit dem European Green Capital Award ausgezeichnete Innenstadt bevölkern und einem bunten Mix von Kultur, Erholung, Wohnen, Gastronomie und Einzelhandel zufrieden genießen und wertschätzen. So wird die HMG als Benchmark für viele andere Städte in Deutschland stehen.