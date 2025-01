Hochzeitsmesse voller Inspirationen: 29. Hochzeitsspektakel in Heilbronn

»Love is in the air« beim 29. Heilbronner Hochzeitsspektakel. Wer den Partner fürs Leben schon gefunden hat, findet alles Weitere auf der Hochzeitsmesse, denn am 25. und 26. Januar, dreht sich in der Heilbronner Harmonie wieder alles um das Thema Heiraten.

Verliebte, Verlobte, deren Familien und Freunde können sich auf dem Hochzeitsspektakel in entspannter Atmosphäre bei den über 70 Ausstellern inspirieren und beraten lassen. Ohne Termindruck und weite Fahrstrecken. Profis aus den Bereichen Braut- und Herrenmode, Beauty & Accessoires, Dekoration & Floristik, Location & Catering, Musik & Entertainment, Fotografie & Film, Planung & Organisation sowie anderen hochzeitsaffinen Branchen stehen den Besuchern für persönliche Gespräche zur Verfügung. Von Juwelieren und Goldschmieden erfahren künftige Ehepaare, worauf sie bei der Auswahl ihrer Trauringe achten sollten, was möglich ist und wie die Schmuckstücke individuell gestaltet werden können und so eine ganz persönliche Note erhalten. Eine professionelle Beratung erhalten Brautpaare in spe auch bei den renommierten Braut- und Herrenmodeausstattern, die ihre Modelle auf der Messe präsentieren. Brautkleider dürfen mitunter sogar anprobiert werden. Wer die Modelle lieber aus der Ferne bewundert, sollte die Modenschauen, auf der großen Bühne nicht verpassen. Hier präsentieren renommierte Brautmodenausstatter, Floristen und Friseure ihre neuesten Ideen und Kollektionen. Bei zahlreichen Ausstellern können gleich vor Ort fixe Buchungen vorgenommen werden. Sei es für die perfekten Hochzeitsfotos, die Hochzeitstorte oder die Dekoration der Feier. Viele der Dienstleister bieten darüber hinaus attraktive Messerabatte an. Sicherlich ist etwas Passendes dabei. Kaffee und Kuchen, eine warme Mahlzeit oder um auf einen erfolgreichen Messebesuch anzustoßen – das Team von Voltino Catering steht ebenfalls bereit. Das Heilbronner Hochzeitsspektakel verspricht also erneut, ein unvergessliches Event für all jene zu werden, die sich auf ihren großen Tag freuen.

29. Heilbronner Hochzeitsspektakel

Sa. 25 & So. 26. Januar · Sa. 13 bis 17.30 Uhr, So. 11 bis 16.30 Uhr · Harmonie · Heilbronn

Eintritt 7 € · Kinder bis 15 Jahren frei

alle Infos: www.max-events.de