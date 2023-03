50 Jahre SSV Gaisbach 1973 e.V.

Der SSV Gaisbach feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. In diesem Rahmen veranstaltet der Verein vom 16. bis 18. Juni verschiedene Events auf und um das Vereinsgelände auf dem Gaisbacher Ballenwasen. Zu Beginn des Jubiläumswochenendes kommt Mallorca nach Hohenlohe. Im Festzelt findet an diesem Abend der 1. Gaisbacher Ballerwasen mit Chartstürmer Schürze, Asphalt Anton, Julian Benz und Micha von der Rampe statt. Am Samstag wird Interessierten ein buntes sportliches Programm zum Mitmachen im Sportpark auf dem Ballenwasen angeboten. Am Abend heizt dann die Hohenloher Party Band TETs dem Publikum im Festzelt ein. Den Abschluss an diesem Wochenende bildet ein ökumenischer Gottesdienst und ein gut bürgerliches Mittagessen. Genau 50 Jahre nach der Gründung des SSV Gaisbach, am 20. Juni, wird dann zum offiziellen Festakt in die Gaisbacher Mehrzweckhalle geladen.

Mehr Infos unter ssv-gaisbach.de