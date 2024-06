75 Jahre WITTENSTEIN: Tag der offenen Tür

Unter dem Motto »75 Jahre in Bewegung« feiert die WITTENSTEIN SE 2024 ihr Firmenjubiläum. Am 7. Juli 2024 sind alle Interessierten herzlich zum Tag der offenen Tür am Standort Igersheim-Harthausen eingeladen.

Heute ist die WITTENSTEIN SE ein weltweit erfolgreiches, innovatives Unternehmen und prägend für die cybertronische Antriebstechnik. Sie entwickelt, produziert und vertreibt unter anderem hochpräzise Servoantriebe und Linearsysteme, Servomotoren und -systeme sowie Nanotechnologie und Softwarelösungen. Gerade diese Möglichkeit, ein solches Spektrum aus einer Hand anbieten zu können, macht das Angebot der ­WITTENSTEIN SE weltweit einzigartig.

Im Ergebnis sorgt WITTENSTEIN mit Anwendungen vom Weltraum bis ins Innere der Erde zuverlässig für cybertronische Bewegung und erzielte damit im vergangenen Geschäftsjahr rund 500 Millionen ­Euro Umsatz. 2.900 Beschäftigte an mehr als 40 Standorten weltweit arbeiten täglich leidenschaftlich dafür, dem selbstdefinierten Anspruch gerecht zu werden: »Wir schaffen Technik, die einen Beitrag zum Erhalt der Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen leistet.«

Der Erfolg ermöglicht ein großes gesellschaftliches Engagement, das den Gesellschaftern von Anfang an sehr wichtig war. Die Wittenstein Stiftung etwa widmet sich der Förderung von Bildung und Erziehung sowie von Wissenschaft und Forschung. Auch der internationale Klassik-Gesangswettbewerb ­DEBUT, der MINT-Region Main-Tauber e.V. und der Erfinderwettbewerb »Kreative Köpfe« für Kinder und Jugendliche gehören zum Engagement der Gesellschafter.

Das 75. Jubiläum dieser Erfolgsgeschichte feiert WITTENSTEIN 2024 unter anderem mit einem Tag der offenen Tür und lädt dazu am 7. Juli von 11 bis 17 Uhr herzlich zum Besuch auf das Firmengelände in Igersheim-Harthausen ein. WITTENSTEIN bietet an diesem Tag u. a. Einblicke in seine Produktion, Führungen durch den Weltgarten und Informationen zu Möglichkeiten der Ausbildung. Außerdem auf dem Programm sind Spiel und Spaß für Kinder sowie ein Angebot von Speisen und Getränken.

WITTENSTEIN-Meilensteine:

1949: Gründung DEWITTA -Spezialmaschinenfabrik

1979: Manfred Wittenstein -übernimmt DEWITTA

1989: Beginn der internationalen Expansion

2001: Gründung der WITTENSTEIN AG

2008: Ausbildungszentrum WITTENSTEIN talen arena

2011: Urbane Produktion in -Fellbach

2014: Innovationsfabrik in Harthausen

2016: WITTENSTEIN AG wird zu WITTENSTEIN SE

2018: NanoFactory in München

2021: SoftwareFactory in Augsburg

2023: WITTENSTEIN gründet -Gemeinschaftsunternehmen mit WIKA

2024: WITTENSTEIN feiert 75 Jahre Jubiläum

75 Jahre WITTENSTEIN:

Tag der offenen Tür

So. 7. Juli, 11 bis 17 Uhr

WITTENSTEIN-Gelände

Walter-Wittenstein-Str. 1

97999 Igersheim-Harthausen

www.wittenstein.de