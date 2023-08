Sechs Zelthallen, ein Freige-lände, Rahmenprogramm, Azubitag: Auf der Hohenloher Wirtschaftsmesse ist einiges für die Besucherinnen und Besucher geboten.

Die Hohenloher Wirtschaftsmesse hat Künzelsau als Messestadt über die Region hinaus etabliert. Hier präsentiert sich die große Wirtschaftskraft der Region. Alle drei Messetage bieten auf den Künzelsauer Wertwiesen vielfältige Informationen rund um den starken und sehr dynamischen Hohenloher Wirtschaftsstandort. Der Messe-Freitag steht im Zeichen der Ausbildung. Abgänger aller Schul-arten können sich bei den Ausbildungsbetrieben direkt und persönlich über den Berufseinstieg informieren. Der Eintritt ist frei.

Veranstalter der 8. Hohenloher Wirtschaftsmesse Künzelsau ist die beauftragte und sehr erfahrene Messe-Agentur mattfeldt + sänger aus Kempten. Die Stadtverwaltung Künzelsau und der Kaufmännische Verein Künzelsau sind die Initiatoren und machen Künzelsau im September erneut zum Messestandort. Im Mittelpunkt der Wirtschaftsmesse stehen die Informationen an den Messeständen in den Messehallen sowie im Außenbereich. Weltmarktführer sind ebenso vertreten wie junge Start-Ups. Industrie, Großhandel, Handwerk, Dienstleister und Behörden bilden einen professionellen Branchenmix. Die Unternehmens-Auftritte werden ergänzt durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Fachvorträge im Vortragszelt runden die vielfältigen Fachinformationen ab. Während des Messe-Besuchs sorgt die Messe-Gastronomie für die nötige Stärkung und ein Kinderprogramm rundet den Messe-Bummel für Familien ab.

Auch die Stadtverwaltung Künzelsau ist selbstverständlich auf der Hohenloher Wirtschaftsmesse vertreten. An Stand 102 können sich die Messebesucher über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten bei der Stadtverwaltung und allem anderen, was in Künzelsau los ist, informieren. Alle Infos gibt es auch jederzeit online unter www.kuenzelsau.de.

8. Hohenloher Wirtschaftsmesse,

Fr. 22. bis So. 24. September, Wertwiesen-Gelände, Künzelsau,

www.kuenzelsau.de