9. messeÖHRINGEN, 22. bis 25.05.25

Öhringen wird erneut Messestadt: Vom 22. bis 25. Mai lädt die 9. messeÖHRINGEN in den Hofgarten ein. Die einzigartige »messe IM PARK« verbindet ­Information, Unterhaltung und Natur zu einem ­besonderen Erlebnis für die ganze Familie. Mit ­einem breiten Angebot an Waren und Dienstleistungen, regionalen und überregionalen Ausstellern sowie einem abwechslungsreichen Rahmen­programm setzt die Messe wieder hohe Maßstäbe. Der Eintritt zur Messe ist frei.

Das innovative Öhringer Messekonzept, das 2022 erstmals umgesetzt wurde, verzichtet auf große Messehallen und setzt stattdessen auf überschaubare Raumstrukturen und hochwertige Pagoden-Zelte – eingebettet in die idyllische Parklandschaft entlang der Ohrn. »Die Kombination aus Natur, Freizeitcharakter und hochwertigem Angebot aus den Bereichen Handel, Gewerbe, Handwerk und Freizeit begeistert Besucher und Aussteller gleichermaßen«, erklärt Oberbürgermeister Thilo Michler. »Viele Städte versuchen, das Konzept zu kopieren, aber Öhringen bleibt einzigartig und sticht mit seinem Messekonzept im Park bundesweit heraus. Öhringen und Hohenlohe stehen für Innovation und einen starken Mittelstand. Wir sind stolz darauf, einen Wirtschaftsstandort zu bieten, der sich durch Dynamik und Zusammenhalt auszeichnet.«

Seit über 20 Jahren findet die Messe im dreijährigen Turnus statt. »Die Nachfrage der Aussteller für die 9. messeÖHRINGEN übersteigt bereits jetzt die Gesamtzahl von 2022 und spiegelt das attraktive und vielfältige Angebot an Waren und Dienstleistungen wider«, so Marco Koenitz, Projektleiter der D. ­Koenitz GmbH. »Die idyllische Location und der starke Mittelstand in der Region unterstreichen die Identifikation der Besucher mit der Messe und Öhringen als Stadt. Besonders bemerkenswert ist die Verbundenheit der Aussteller, die von ‚unserer Messe‘ sprechen und damit ihre enge Bindung an den Standort zeigen. Ohne die Entscheidung der Stadt, die Messe in den Hofgarten zu holen, wäre sie vor dem Hintergrund des bundesweiten Messesterbens wohl nicht mehr existent. Die enge Zusammenarbeit zwischen uns als Veranstalter und der Stadt Öhringen ist ein weiterer Erfolgsfaktor«, betonen die Messemacher Marco und Detlef ­Koenitz.

Ein besonderes Highlight ist die Ehrenamtsbörse, die erstmalig auf der Allmand mitten im Messegeschehen stattfindet und bereits ausgebucht ist. »Das Ehrenamt ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Wir wollen seine Vielfalt sichtbar machen«, betont Sandra Piepke, Hauptamtsleiterin in der Stadtverwaltung und Organisatorin der Börse. Am Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr präsentieren sich Vereine, Selbsthilfegruppen und Bildungsträger einem breiten Publikum. Diese Neuerung unterstreicht den Anspruch der messeÖHRINGEN, nicht nur eine Plattform für Wirtschaft und Handel zu sein, sondern auch gesellschaftliche Themen aktiv zu fördern und sichtbar zu machen.

Auch die Stadt Öhringen ist mit einem Pagoden-Zelt auf der Allmand vertreten. Anna-Maria Dietz, städtische Amtsleiterin für Stadtmarketing und Kultur, betont: »Unser Öhringen-Stand auf der Allmand verkörpert die ganze Bandbreite der Stadt als vielfältiger Lebens- und Freizeitort. Unter dem Motto ‚Alles da. Ganz nah.‘ zeigen wir, was Öhringen alles zu bieten hat und laden ein, sich zu informieren und auch neue Angebote zu entdecken.«

In den Räumen der KULTURa widmen sich Betriebe bei der »JUNGEN messe« an allen vier Messetagen dem Thema Ausbildung. »Eine fundierte Ausbildung ist essenziell für die Sicherung des Fachkräftebedarfs in unserer Region«, erklärt Carina Trovato von der Wirtschaftsförderung Öhringen. »Mit der JUNGEN messe greifen wir das derzeit für die Unternehmen so drängende Thema Ausbildung auf.« Auch die Stadt Öhringen wird dort als einer der größten Arbeitgeber mit einem eigenen Stand vertreten sein.

Die Messe begeistert ab Donnerstag 13.30 Uhr auf der Showbühne der Allmand mit einem abwechslungsreichen Programm für Besucherinnen und Besucher jeden Alters. Familien können sich an allen vier Messetagen auf ein buntes Kinderprogramm unter anderem mit Vorlesestunden, Kinderyoga, einen Mitmachzirkus und Feldhockey freuen. Am Freitag verwandelt sich die Showbühne in einen Kulinarik-Hot-Spot: Live-Kochshows inspirieren mit leckeren Ideen – vom Frühstücksgranola bis hin zu kreativen Pastagerichten. Der Samstag steht ganz im Zeichen von Tanz und Musik, mit vielen mitreißenden Beiträgen. Anlässlich des Jubiläums »30 Jahre Partnerschaft Öhringen-Treffen« und »40 ­Jahre Feuerwehr Treffen und Cappel« spielt um 16 Uhr die Marktmusik Treffen. Außerdem präsentiert sich die Gemeinde Treffen mit einem eigenen Stand als Tourismusdestination in Kärnten. Auch die kulinarische Vielfalt lässt keine Wünsche offen: Von ­veganen und vegetarischen Spezialitäten über ­Barbecue-Highlights bis hin zu süßen Köstlichkeiten, belgischen Pommes und erfrischenden Cocktails – die Gastronomie hat für jeden Geschmack ­etwas im Angebot.

Veranstaltungsort: Messegelände in und vor der KULTURa, entlang der Stadtmauer im Hofgarten bis zur Allmand. Die Ausbildungshalle »DIE JUNGE messe« ist Donnerstag und Freitag bereits ab 9 Uhr, Samstag ab 10 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr geöffnet. Messeende ist auch hier um 17 Uhr. Die Ehrenamtsbörse ist am Samstag und Sonntag von 11 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

Der Eintritt ist frei. Parkplätze stehen rund um das Veranstaltungsgelände auf der Herrenwiese/KULTURa und im Parkhaus Alte Turnhalle zur Verfügung. Weitere ausgeschilderte Parkplätze stehen am Messe-Sonntag zur Verfügung. Mit dem ÖPNV erreicht man den Hauptbahnhof Öhringen. Von dort sind es nur wenige Minuten Fußweg zur Messe.

9. messeÖHRINGEN »messe IM PARK«, Do. 22. bis So. 25. Mai, 11 bis 17 Uhr, Öhringen, www.oehringen.de