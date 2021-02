Neue Help-Sektion in Reutlingen

Ausgelöst wird personifizierte Hilfsbereitschaft meist durch die Konfrontation einzelner Personen mit tragischen Einzelfällen. Aus solch einer Motivation heraus ist der Verein Help! - Wir helfen! e.V. 2008 gegründet worden. Zu einem Schwerpunkt der Vereinsarbeit hat sich die medizinische Hilfe für Kinder aus armen Familien vor allem auf den Philippinen entwickelt, die mit völlig entstellenden Lippen- und Gaumen-Spalten geboren wurden. Diese gravierenden Missbildungen des Gesichtes werden von den hilflosen und verzweifelten Eltern als "Schande" für die Familie empfunden. Deshalb werden die Kinder oft vor der Öffentlichkeit versteckt und können nicht am normalen sozialen Leben teilnehmen. Eine mögliche Operation, die sowohl das Aussehen verbessern würde, vor allem aber die Fähigkeit zum Sprechen und normalen Essen ermöglichen würde, können sich die Eltern meist nicht leisten. Aus der Hilfe bei tragischen Einzelschicksalen entwickelte sich dann bis heute ein Verein mit inzwischen 11 Sektionen und fast 700 Mitgliedern. Die jüngste Sektion wurde jetzt im Kreis Reutlingen gegründet. Der jetzt zum Sektionsvorstand ernannte Helmut Keller las in der Dezemberausgabe 2020 des MORITZ über Help! - Wir helfen! und beschloss, sie als Spender zu unterstützen und aktiv mitzumachen. Seine Stellvertreterin ist Frau Dr. med. Christiane Flaig, die schon einige Zeit als Fallprüferin beim Help e.V. aktiv ist.

In den Anlagen und mit diesem Link zu einem kurzen Video: https://youtu.be/0grWXkCs9yw findet sich eine Bilanz dieser beeindruckenden Tätigkeit. Inzwischen wurden mehr als 1.200.000€ eingesetzt und mehr als 3500 Menschen, vor allem Kindern geholfen. Spenden an den Verein werden zu 100 Prozent für die Hilfe vor Ort eingesetzt. Das ist möglich, weil alle Vereinstätigkeiten ehrenamtlich ohne jegliche Vergütung erfolgen. Trotzdem anfallende Kosten werden von separaten Fördervereinen getragen. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann würdigte die Tätigkeit des Vereins deshalb mit einem persönlichen Grußwort