Acht Kiwanis-Clubs der Region bieten Kindern einen erlebnisreichen Tag

ssc

Acht Kiwanis-Clubs der Region Heilbronn, Hohenlohe, Schwäbisch Hall und dem Unterland bieten Kindern einen erlebnisreichen Tag – Nur noch wenige Plätze frei

Bereits 1.000 Anmeldungen für das Charity-Kinderevent im Zauberschloss

(ssc) Bereits zum vierten Mal dürfen Kinder der Region Heilbronn am Himmelfahrtstag im großen Park von Schloss Assumstadt bei Möckmühl nach Herzenslust umhertollen. Acht Kiwanis-Clubs der Division 18 aus Heilbronn, Hohenlohe, Schwäbisch Hall und dem Unterland haben sich wieder zusammengeschlossen, um auf Schloss Assumstadt im malerischen Jagsttal diesen Kindheitstraum für sozial benachteiligte, körperlich und geistig eingeschränkte und in Not geratene Kinder zu erfüllen. Das Charity-Event steht in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft des Heilbronner Landrats Norbert Heuser.

«Die Nachfrage ist in diesem Jahr so hoch wie nie zuvor», weiß Frank Hemmerich vom Kiwanis-Club Möckmühl, der das Organisationsteam leitet und mit Kiwanis-Freunden der Region Heilbronn bereits zum vierten Mal zum „Kiwanis Zauberschloss“ einlädt. Es sind nur noch wenige Plätze frei, denn nahezu 1.000 Kinder haben sich bereits zusammen mit den betreuenden Personen für das Charity-Event der besonderen Art auf Schloss Assumstadt bei Möckmühl angemeldet.

Am 18. Mai 2023 wird es von 10 bis 16 Uhr über das gesamte Areal im Schlosspark verteilt für die Kinder zahlreiche Mitmach-Attraktionen sowie kostenfreie, leckere Speisen und Getränke zu entdecken geben. „Garantiert ist für jedes Kind etwas dabei“, ist Cheforganisator Frank Hemmerich aus Möckmühl überzeugt. Geboten wird Zuhören, Mitmachen, Austoben, Basteln und vieles mehr. Rund 300 Kiwanier haben dafür fast 20.000 Euro an Spendengeldern in Charity-Aktionen gesammelt, um den Kindern und Jugendlichen einen unvergesslichen Tag zu bieten. Sie brutzeln Grillwürste und Burger, verteilen Getränke, frische Erdbeeren und stellen herrlich süße, klebrige Zuckerwatte her. Um 10:30 Uhr wird sich Landrat Norbert Heuser als Schirmherr dieses Events beim Rundgang vor Ort selbst ein Bild machen.

Anmeldungen für interessierte Gruppen nur noch bis Ende April möglich

Noch bis Ende April können sich Gruppen mit sozial benachteiligten, körperlich und geistig eingeschränkten und in Not geratenen Kindern online auf der Seite https://www.zauberschloss.org/wir-wollen-dabei-sein anmelden. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollten Interessierte jetzt schnell sein. Nach einer Interessensbekundung setzt sich der zuständige Kiwanis-Club mit der Ansprechperson in Verbindung, um die Anreise, Gruppenzusammensetzung, Essenswünsche und alles Weitere zu besprechen. Das Alter der Kinder sollte zwischen 6 und 12 Jahren sein. Die Kindergruppen müssen durch Betreuer begleitet werden. Die kostenfreie Anreise ist über ein ÖPNV-Ticket im HNV-Verbundgebiet möglich. Die vier größten Gruppen mit allein 400 Kindern und Betreuern sind das Kinderdorf Klinge, JuLe Jugendhilfe im Lebensfeld, das Albert Schweizer Kinderdorf und «Heilbronn zeigt Herz», ein Verein, in dem Russinnen und Ukrainerinnen zusammenarbeiten, um Geflüchteten und Bedürftigen zu helfen.

Viele ehrenamtliche Helfer und Unterstützer aus der ganzen Region

Die Vorbereitungen für das Event laufen auf Hochtouren. Über 100 Helferinnen und Helfer aus der gesamten Region sind dabei. Viele von den Kiwanis-Mitgliedern und ihren Familien aber auch 30 Schülerinnen der Fachschule für Sozialpädagogik Neckarsulm, die spontan ihre Unterstützung angeboten haben. Mit Geld, Dienstleistungen und Waren engagieren sich 23 Partner aus der gesamten Region. Lebensmittelhändler und –produzenten, Banken, Dienstleister, Verpackungshersteller, Energieversorger und Autohäuser unterstützen die Kiwanis-Idee und setzen sich aktiv für das Wohl von Kindern, Jugendlichen und der Gemeinschaft ein.

Über Kiwanis und Schloss Assumstadt

Kiwanis ist nach UNICEF die weltweit zweitgrößte Organisation von Freiwilligen, die sich aktiv für das Wohl von Kindern, Jugendlichen und der Gemeinschaft einsetzen. Das herrschaftliche Barock-Schloss mit seinem weitläufigen Park, welches im Auftrag der Kaiserin Maria Theresia von Österreich im Jahr 1769 erbaut und nach dem Kauf im Jahr 1937 bereits in der 3. Generation von Enkel Hubertus Graf von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee und seiner Frau Gräfin Melanie geführt und gepflegt wird, bietet den perfekten Rahmen, um Kinderträume wahr werden zu lassen.

Presseanfragen an:

Steffen Schoch

Vice-President 2022/2023

Kiwanis Club Heilbronn Neckartal e.V.

Rieslingweg 9

74388 Talheim

Telefon +49 7133 139476 privat

Telefon +49 7131 56 2265 Büro

Telefax +49 7133 139478 privat

Mobil +49 172 3916784

steffen@schoch-talheim.de

www.kiwanis-heilbronn-neckartal.de