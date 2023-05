Bereits zum vierten Mal durften Kinder der Region Heilbronn am Himmelfahrtstag im großen Park von Schloss Assumstadt bei Möckmühl nach Herzenslust umhertollen. Acht Kiwanis-Clubs hatten sich zusammengeschlossen, um im malerischen Jagsttal diesen Kindheitstraum für sozial benachteiligte, körperlich und geistig eingeschränkte und in Not geratene Kinder zu erfüllen. Anderen eine Freude bereiten, das wertete der Schirmherr und Heilbronner Landrat Norbert Heuser als ein ganz wichtiges Signal in der heutigen Zeit und dankte dem ehrenamtlichen Team.

«Die Nachfrage ist in diesem Jahr war hoch wie nie zuvor», freut sich Chef-Organisator Frank Hemmerich vom Kiwanis-Club Möckmühl. Über 1.000 Kinder und Betreuer haben sich aus der ganzen Region bereits am Morgen auf den Weg gemacht, um das Charity-Event der besonderen Art auf Schloss Assumstadt bei Möckmühl zu besuchen. Ziel war es, sozial benachteiligten jungen Menschen oder solchen in schwierigen Lebenssituationen einen unvergesslichen Tag zu bereiten.

Vielseitiges Programm für Klein und Groß

Beim Puppentheater und beim Mitmachtheater hatten die Kinder ebenso viel Spaß wie bei den Auftritten der Zirkusartisten, des Zauberers und beim stimmungsvollen Einzug und Tanz des Käthchen Hochzeitzugs in barocken Kostümen. Eine Modell-Eisenbahn drehte mit den Kindern ihre Runden durch den Schlosspark. Rettungshundeführern, Feuerwehrleuten und THW-lern konnte man über die Schultern schauen. Ein bunter Jahrmarkt von Mitmachaktionen mit Bogenschießen, Korkenschleuder, Torwandschießen, Bungee-Running, Jonglieren, Basteln, Hüpfburg oder das altbewährte Sackhüpfen oder das Nägeleinschlagen auf dicke Balken sorgte für einen kurzweiligen Nachmittag.

1.000 Hamburger, 1.000 Würste und Berge von Erdbeeren und Zuckerwatte

Natürlich kam die Verpflegung an so einem anstrengenden Tag nicht zu kurz. Jedes Kind wurde zu Beginn mit Kiwanistalern ausgestattet und konnte damit eigenverantwortlich Getränke, Hamburger, Rote Wurst, Waffeln oder Zuckerwatte auswählen. «Die frisch auf dem Feld geerntete Erdbeeren schmecken einfach lecker», so eine dankbare Mutter, die mit ihren Kindern den Tag sichtlich genoss. Das gesamte Angebot an Speisen war hochwertig, stammte aus der Region und wurden zu großen Teilen für den guten Zweck gespendet.

Wenn der Landrat den Bogen spannt

Schirmherr des „Zauberschloss-Tages“, Landrat Norbert Heuser, fühlte sich inmitten der Kinderschar äußerst wohl, probierte sich aus beim Bogenschießen und nahm sich viel Zeit, um von den Verantwortlichen mehr über die Kiwanis-Idee zu erfahren. Überall konnte er in die leuchtenden Augen der Kinder blicken und ihr Lachen hören. Für ihn war der Aktionstag eine Bestätigung für den Grundgedanken: „Gemeinsam sind wir stark – zusammen erreichen wir mehr!“ Er lobte bei seinem Rundgang persönlich die hervorragende Arbeit der über 120 Helferinnen und Helfer an den Stationen, die anderen Menschen Freude schenken. «Dadurch wird das Soziale unter uns gestärkte», betonte der Landrat, für den der Besuch im Zauberschloss auch eine echte Bereicherung darstellte.

Preise für die am schönsten verkleideten Gruppen

Die Lt. Governorin des Kiwanis-Bereichs Mittlerer Neckar (Division 18), Dr. Christina Jacob, verlieh zusammen mit dem Schirmherrn an drei besonders prächtig verkleidete Gruppen Preisgelder. Auch sie war über den friedlichen und harmonischen Ablauf des Tages hoch erfreut. «Es ist in Deutschland einmalig, dass acht Kiwanis Clubs eine gemeinsame Aktion durchführen», so Christina Jacob und «vermutlich auch eines der größten Kiwanis-Kinderevents überhaupt.»

Dort helfen, wo staatliche Hilfe nicht ausreicht

Die Idee, Attraktionen für Kinder zu bieten, deren Familien sich das nicht leisten können, das haben die acht Kiwanis-Clubs mit diesem „Feiertag“ perfekt und eindrucksvoll umgesetzt. Die Jungs und Mädchen spürten, dass Menschen da sind, die ihnen Freude machen und sie aus dem Alltags-Rhythmus herausreißen. Kiwanier und Kiwanierinnen helfen dort, wo andere Organisationen nicht, nicht ausreichend oder nicht schnell genug helfen und eingreifen können. Kiwanier übernehmen Verantwortung in unserer Gesellschaft und konnten auch dank ihres Netzwerks namhafte regionale Sponsoren für diese Idee gewinnen. Mit Geld, Dienstleistungen und Waren engagieren sich 23 Partner aus der gesamten Region. Banken, Lebensmittelhändler und –produzenten, Dienstleister, Verpackungshersteller, Energieversorger und Autohäuser unterstützen die Kiwanis-Idee und setzen sich aktiv für das Wohl von Kindern, Jugendlichen und der Gemeinschaft ein. Für jeden einzelnen war das Lachen der Kinder und das Strahlen in deren Augen das größte Dankeschön.

Über Kiwanis und Schloss Assumstadt

Kiwanis ist nach UNICEF die weltweit zweitgrößte Organisation von Freiwilligen, die sich aktiv für das Wohl von Kindern, Jugendlichen und der Gemeinschaft einsetzen. Das herrschaftliche Barock-Schloss mit seinem weitläufigen Park, welches im Auftrag der Kaiserin Maria Theresia von Österreich im Jahr 1769 erbaut und nach dem Kauf im Jahr 1937 bereits in der 3. Generation von Enkel Hubertus Graf von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee und seiner Frau Gräfin Melanie geführt und gepflegt wird, bietet den perfekten Rahmen, um Kinderträume wahr werden zu lassen.