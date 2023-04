Ackermann Orthopädie: Über 8000 Kilometer schmerzfrei

Gesagt, getan: Steffen Hohenberger suchte das Heilbronner Traditionsunternehmen auf und unterzog sich einer biomechanischen Bewegungsanalyse. Das Vorgehen ist professionell und gründlich: Nach einem Erstgespräch, in dem Steffen Hohenberger untersucht wird und seine Beschwerden schildert, geht es auf ein orthopädisches Lamellenlaufgerät. Mit mehreren High-Speed-Kameras wird dort das Laufverhalten aufgezeichnet und anschließend analysiert. »Basierend auf diesen Ergebnissen werden dann 3D-Einlagen entwickelt, die exakt auf die Beschwerden abgestimmt sind«, erklärt Ackermann. Im Fall von Steffen Hohenberger hieß das: ­Eine individuelle AckThiSport© Sporteinlage mit entsprechenden Konstruktionsmerkmalen. Außerdem wird eine Auswahl geeigneter Sport- oder Business-Schuhe vorgeschlagen, ein persönlicher Work-Out-Trainingsplan erstellt und gemeinsam Vorschläge für weiterführende Maßnahmen ausgearbeitet. Dreieinhalb Jahre und rund 8000 Kilometer später kann Hohenberger bestätigen: »Mit den Einlagen von Ackermann Orthopädie sind nicht nur die Schmerzen verschwunden, knapp ein Jahr später konnte ich anfangen, damit regelmäßig zu walken.« Er schaffte es sogar, im vergangenen Jahr zwei regionale Lauf-Challenges zu gewinnen. »Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und ich bin mehr als dankbar, dass mir so fachkompetent geholfen wurde.« Wenn es um Fragen rund um das Thema Fußgesundheit geht, ist Ackermann Orthopädie als einer der ältesten Heilbronner Handwerksbetriebe, der sich seit 1670 ununterbrochen in Familienhand befindet, ein kompetenter Ansprechpartner in der Region. Das Traditionsunternehmen ist spezialisiert auf fachliche, orthopädietechnische und therapeutische Beratung und ­Unterstützung. Ab dem 1. September bietet das Unternehmen je eine Ausbildungsstelle als Kauffrau im Einzelhandel (m/w/d) und Orthopädie-Schuhmacher (m/w/d) an.