AlarmstufeRot: 5000 Demonstranten auf zweiter Großdemo in Berlin

5.000 Teilnehmer sind am 28.11. bei der zweiten Großdemonstration in Berlin auf die Straße gegangen, um für die Rettung der Veranstaltungsbranche zu kämpfen. Zahlreiche Prominente zeigten sich mit der gesamten Branche solidarisch.

Während Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch, 28. November, gemeinsam mit den Ländern weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Infektionen beschloss, sammelten sich in Berlin unter dem Banner des Aktionsbündnis #AlarmstufeRot 5.000 Demonstranten. Erneut wurde gefordert, dass der Staat endlich die verzweifelte Situation der Veranstaltungsbranche erkennt und Maßnahmen ergreift, mit denen der Branche wieder eine berufliche Perspektive gegeben wird. Bei der Großdemonstration in Berlin gab es neben einem Fußmarsch vom Alexanderplatz zum Brandenburger Tor ebenfalls einen Auto- und LKW-Korso, der am Olympischen Platz startete. Bei der Kundgebung wurden Hygiene- und Abstandsregelungen eingehalten.

Zahlreiche prominente Künstler wie Campino von den Toten Hosen, Roland Kaiser und Dieter Hallervorden nahmen an der Abschlusskundgebung vor dem Brandenburger Tor teil und zeigten sich mit der Branche solidarisch. »Offensichtlich hat die Politik den Sommer verschlafen«, so Campino direkt nach der Demo auf der #AlarmstufeRot-Bühne. Ohne Hilfen könne »all das, auf das sich die Leute freuen, wenn die Pandemie vorbei ist, dann weg sein.« Dieter Hallervorden kritisierte: »„Wenn Lufthansa und TUI neun Milliarden Euro bekommen, weil sie angeblich systemrelevant sind, dann hat unsere Branche es nicht verdient, mit Almosen abgespeist zu werden.« Und Roland Kaiser ergänzte: »Viele Kollegen wissen nicht mehr, wie sie ihre Familie ernähren und ihre Miete bezahlen sollen. Die lässt man hängen.«

Im sechstgrößten Wirtschaftszweig Deutschlands sind derzeit mehr als eine Million Arbeitsplätze gefährdet. Das Bündnis #AlarmstufeRot setzt sich dafür ein, gemeinsam Handlungsempfehlungen für die Politik zu erarbeiten, die politischen Aktivitäten zu koordinieren und Konzepte zur Rettung der Branche zu entwickeln. Jeden Mittwoch organisiert #AlarmstufeRot in allen Hauptstädten der Bundesländer jeweils um fünf nach Zwölf regionale Demos, um politische Rettungshilfen einzufordern. Gefordert werden Überbrückungs- und Kreditprogramme, einen steuerlichen Verlustrücktrag, einen angepassten EU-Beihilferahmen und flexiblere Kurzarbeiterregelungen.

Alle Informationen zum Aktionsbündnis unter: www.alarmstuferot.org