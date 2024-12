Alpaka Schau 2025: Kuschelweich mit Kulleraugen

Mehr als 400 Alpakas warten am 8. und 9. März auf Besucher in der Arena Hohenlohe in Ilshofen. Die Alpaka Schau Süd lädt alle Tierbegeisterten ein, Alpakas aus nächster Nähe zu erleben. An fast 100 Marktständen können Produkte aus Alpakawolle oder Kunstgewebe erworben werden. Kostenloses Kamelreiten für alle Kinder gehört wie die letzten Jahre zur festen Einrichtung der Veranstaltung. Bei einem Gewinnspiel gibt es viele wertvolle Preis aus Alpaka-Erzeugnissen zu gewinnen, u.a. Steppbetten mit Alpakawolle. Kinderbasteln und -schminken sowie zahlreiche Ausstellungen und Informationen über Alpakas runden die 14. internationale Alpaka Schau ab. Das Arena Restaurant bietet preiswerte Speisen aus der Region am Samstag sowie am Sonntag. Ein lohnenswerter Besuch für Groß und Klein auf der wohl größten Veranstaltung dieser Art in Deutschland, ein Besuch, der alle begeistern wird und unvergesslich bleibt.

Sa. 8. und So. 9. März, Arena Hohenlohe, Ilshofen, alpaka-schau.de