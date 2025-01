Knuffig und wollig – die große Alpaka Schau

Wer Alpakas liebt, kommt am 8. und 9. März in der Arena Hohenlohe in Ilshofen voll auf seine Kosten. Über 300 Alpaka präsentieren sich auf spektakuläre Weise dem Publikum in einer beeindruckenden Ausstellung. Die Alpaka Schau Süd lädt alle Tierfreunde dazu ein, Alpakas aus nächster Nähe hautnah und mit direktem Kontakt zu erleben. An fast 100 Marktständen können edle Produkte aus Alpakawolle wie Kleidungsstücke, Schals, Socken, Strickwolle, Steppbetten bis zu Kosmetik und Seifen, allerlei Kunstgewerbe und sonst noch vieles mehr erworben werden. Zudem bieten zahlreiche Wettbewerbe wie die Bewertung der Alpakawolle oder die Zuchtschau die Höhepunkte der Alpaka Schau Süd. Kostenloses Kamelreiten für alle Kinder gehört wie in den letzten Jahren zur festen Einrichtung der Veranstaltung.

Bei einem Gewinnspiel gibt es viele wertvolle Preise aus Alpaka-Erzeugnissen zu gewinnen, von mit wertvoller Alpakawolle gefüllten Steppbetten bis hin zu vielen weiteren Sachpreisen. ­Kinderbasteln und Kinderschminken, zahlreiche Ausstellungen und Informationen über Alpakas runden die 14. ­internationale Alpaka Schau für alle Besucher ab. Das Arena Restaurant biete preiswerte regionale Speisen und Getränken am Samstag wie am Sonntag und sorgt so für einen angenehmen Aufenthalt an diesem Wochenende in der Region Hohenlohe. Ein Besuch der Alpaka Schau Süd ist lohnenswert für Groß und Klein, schließlich handelt es sich um die wohl größte Veranstaltung dieser Art in Deutschland. Ein Besuch, der alle begeistern wird und unvergesslich bleibt.

Steckbrief Alpaka: Vor über 6000 Jahren wurde das Alpaka aus dem wildlebenden Vicugna von den Völkern der Hochebenen Südamerikas als Haustier und als Wolllieferant gezüchtet. Alpakas gehören zu den Kleinkamelen, ernähren sich in erster Linie von Gras und Heu und sind Wiederkäuer mit einem dreigeteilten Magen. Alpakas bekommen einmal im Jahr ein Junges. Es gibt zwei Alpaka-Rassen, das ­Huacaya mit plüschigem Fell und das Suri mit strähnigem Fell. Alpakas werden heute mit ihrer außergewöhnlichen Wolle als hochwertige Wolllieferanten überall auf der Welt besonders geschätzt. Diese einzigartige kostbare Wolle besticht durch ihre extrem weiche Feinheit.

Alpaka Schau Süd 2025

Sa. 8. und So. 9. März

Arena Hohenlohe, Ilshofen

www.alpaka-schau.de

Öffnungszeiten:

Samstag: 9 bis 17 Uhr

Sonntag: 11 bis 16 Uhr.

MORITZ verlost 5x2 Freikarten