Aufholjagd bei Ausbildungsverträgen

Es könnte ein heißer Herbst auf dem Ausbildungsmarkt werden. Das legen die neuesten Zahlen der Handwerkskammer Heilbronn-Franken nahe. Bis zum 30. September 2020 wurden 1.614 neue Lehrverträge bei der Kammer eingetragen. Das sind zwar immer noch weniger als im Vorjahr (- 3,5 Prozent). Allerdings hatte die Handwerkskammer zum 31. August noch ein Minus von 9,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Noch in der Anfangsphase der Corona-Pandemie im April lag das Minus sogar bei mehr als 20 Prozent.

»In den Monaten August und September wurden bei uns fast 700 Lehrverträge bearbeitet«, berichtet Kerstin Lüchtenborg, Leiterin der Abteilung Berufsbildung bei der Handwerkskammer, stolz. »Ein Minus von 3,5 Prozent ist in diesen Zeiten ein sehr gutes Ergebnis und zeigt, dass unsere Handwerksbetriebe trotz Krise in der Ausbildung nicht nachlassen«, so Lüchtenborg.

»Ich hoffe, diese Botschaft kommt auch bei den Jugendlichen und ihren Eltern an.« Schließlich habe sich gerade in der Krise gezeigt, wie wichtig das Handwerk für die Gesellschaft ist. »In kaum einem anderen Wirtschaftsbereich gibt es derzeit eine so hohe Arbeitsplatzsicherheit«, ist Kerstin Lüchtenborg überzeugt. Für das aktuelle Jahr finden Bewerber noch ein breites Spektrum freier Lehrstellen in der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer.

Weitere Informationen

www.hwk-heilbronn.de/lehrstellenboerse