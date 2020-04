Ausbildung und Corona: Neues Online-Angebot

In Zeiten von Corona sind Jugendliche, die an einer Ausbildung interessiert sind, aktuell besonders verunsichert – auch für die Betriebe ist nicht klar, wie es nun weitergehen soll. Eine Webplattform will Antworten auf die wichtigsten Fragen geben.

Macht es in der aktuellen Situation überhaupt Sinn, sich um einen Ausbildungsplatz zu bewerben? Und wie gewinnt man in Zeiten der Coronakrise Azubis für seinen Betrieb? Tipps und Hilfen zu dem Thema will nun das neue Online-Angebot von Aubi-Plus geben. Dieses richtet sich gleichermaßen an Schüler, Bewerber, Eltern, Lehrer, Betriebe und Azubis. Die zentrale Botschaft: Jugendliche und junge Erwachsene sollen sich trotz Coronakrise auf jeden Fall weiter um einen Ausbildungsplatz bewerben.

Bewerber erhalten auf der Seite nützliche Informationen, wie das Bewerbungsverfahren in Corona-Zeiten ohne persönlichen Kontakt funktionieren kann – beispielsweise durch Online- oder Videobewerbungen, Vorstellungsgespräche via Video Call, digitale Lösungen für Einstellungstest oder Assessment Center. Da Jobmessen und andere Events derzeit nicht in der geplanten Form stattfinden können, müssen Unternehmen alternative Wege gehen, um neue Azubis für sich zu gewinnen. Was Ausbildungsbetriebe tun können, um auch in dieser herausfordernden Zeit ausreichend Bewerbungen zu bekommen, ist ebenfalls Inhalt des neuen Online-Angebots

»Junge Menschen, die vor ihrem Berufseinstieg stehen, sind per se schon unsicher. Die aktuelle Corona-Krise sorgt für noch mehr Unsicherheit«, sagt Aubi-Plus-Firmeninhaber Heiko Köstring. »Mit unserem neuen Webangebot wollen wir allen Betroffenen Mut machen, weiterhin auf die duale Ausbildung zu setzen und ihren Blick auf die Zeit nach der Pandemie zu richten.«

Wer ursprünglich vorgehabt hatte, seine Bewerbungsmappe auf einer Berufsorientierungsmesse durchsehen zu lassen, findet auf der Plattform ebenfalls eine Alternativlösung: »Wir bieten einen kostenfreien Online-Bewerbungs-Check an. Bei diesem werden die Bewerbungsunterlagen von unserem Experten-Team geprüft und individuelle Verbesserungsvorschläge gemacht« erklärt Melanie Sielemann, Beraterin für Bewerber bei AUBI-plus.

Lehrkräften, die den Berufsorientierungsunterricht während der Schulschließung als Fernunterricht gestalten müssen, steht auf der Seite ein Downloadbereich mit Unterrichtsmaterialien, Kopiervorlagen, Stundenentwürfen sowie Arbeits- und Lösungsblättern für den Berufsorientierungsunterricht zur Verfügung. Lehrerinnen und Lehrer können die Lernmaterialien ganz einfach herunterladen und an ihre Lerngruppen weiterverteilen – über Online-Lernportale, Clouds, per E-Mail oder andere digitale Wege.

Interessierte finden das neue Informationsangebot auf aubi-plus.de/ausbildung/corona/. Flankierend werden in den Sozialen Netzwerken, Blog-Beiträgen, Newslettern und einem eigenen Podcast tagesaktuelle Themen rund um die Corona-Krise und ihre Auswirkungen auf Schüler, Bewerber und Ausbildungsbetriebe aufgegriffen.