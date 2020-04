Ausgehen in Zeiten von Corona – Welche Alternativen gibt es?

Sicherheit und Gesundheit sind wichtiger als Party machen – dennoch gibt es einige Alternativen, die auch unter Einhaltung der Kontaktsperre Spaß machen.

Damit sich COVID-19 nicht zu schnell ausbreitet und das Gesundheitssystem in Deutschland entlastet werden kann, wurden Clubs und Locations nach Anordnung geschlossen und alle Großveranstaltungen bis zum 31. August untersagt. Auch die Einhaltung der Kontaktsperre fällt Menschen, die gerne am Wochenende feiern gehen oder sich mit Freunden treffen, alles andere als leicht.

»Not macht erfinderisch« heißt ein bekanntes Sprichwort. Auch in der ungewohnten Situation rund um das Coronavirus lassen sich diese weisen Worte bestätigen. Was wegen der Kontaktsperren und Veranstaltungsabsagen nicht mehr möglich ist, wird eben anders ausgetragen: Wir zeigen, wie Ausgehen während Corona aussehen kann.

Autokinos wieder voll im Trend

Ein Gewinner, der wegen der Pandemie so hoch im Kurs steht wie schon lange nicht mehr, ist definitiv das Autokino. Sowohl bereits bestehende als auch Pop-Up Autokinos werden momentan von Kinofans überlaufen. In Corona-konformen Autobelegungen mit maximal zwei Personen bzw. vier Personen mit eigenen Kindern, ist es wieder möglich das gewohnte Kinovergnügen zu erleben. Aus dem Autokino-Trend hat sich sogar noch ein weiterer entwickelt: Die Besucher in den Autos können künftig nicht nur spannende Kinofilme, sondern auch Bands und DJs live erleben. Viele Autokinos planen schon dementsprechende Auftritte, um nicht nur den Kinospaß wieder zurückzuholen, sondern auch Konzerte unter den strengen Auflagen stattfinden zu lassen.

Viele Möglichkeiten in den eigenen vier Wänden

Wer lieber auf Nummer sicher geht und zuhause bleibt, hat auch zahlreiche Möglichkeiten, einen amüsanten Abend zu verbringen – sogar mit Freunden. Beispielsweise das gemeinsame Anschauen von Filmen und Serien funktioniert auch, wenn die Freunde oder der Partner gar nicht im selben Raum sind. Zahlreiche Sharing-Plattformen wie watch2gether oder showgoers ermöglichen es, synchron Videos anzuschauen. Dabei ist die Installation kinderleicht und der Spaßfaktor umso größer.

Wer lieber feiert anstatt Filme zu schauen, kann sich an einer großen Auswahl an DJ-Sets erfreuen, die zurzeit live gestreamt werden. Neben vielen kleineren Clubs, die die Clubnacht in die Wohnungen der Teilnehmer verlegt, haben sich tolle Zusammenschlüsse gebildet. Einer davon ist »United We Stream«: Die Clubszene in Berlin antwortete auf die Stilllegung des sonst florierenden Nachtlebens mit einem gemeinsamen Livestream, bei dem sich täglich ein anderer Club mit ausgewähltem Line-Up präsentiert. Eine Nacht in der Hauptstadt zu feiern war noch nie so einfach und ist nun auch Nicht-Berlinern innerhalb der eigenen vier Wände möglich.

Auch auf den heißgeliebten Restaurantbesuch am Wochenende muss nicht verzichtet werden, denn viele Lokale haben mittlerweile ihren eigenen Abhol- und Lieferservice eingerichtet. So kann man trotz Corona sein Leibgericht verspeisen und dazu noch die regionale Gastronomie unterstützen. Laura Scholl