Bauabschnitt V: SWLB erweitert Fernwärmenetz in Straßenäcker

Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim erweitern ihr Fernwärmenetz in der Straßenäcker zwischen Monreposstraße und Eduard-Spranger Straße. Der jetzt anstehende fünfte Bauabschnitt erstreckt sich vom Gebäude Straßenäcker 50 bis zur Einfahrt Straßenäcker 32. Die Baumaßnahme ist in mehrere Bauabschnitte unterteilt. Der ersten vier Bauabschnitte wurden bereits beendet. Die weiteren Bauabschnitte erstrecken sich zeitlich über 2022 auf die gesamte Straße. Über die Arbeiten in den jeweiligen Abschnitten wird die SWLB zeitnah gesondert informieren. Mit dem Legen der neuen Fernwärmeleitungen im neuen Bauabschnitt beginnen die beauftragten Unternehmen voraussichtlich am Montag, 12. September 2022. Die Bauzeit hierfür beträgt rund vier Wochen. Die Straßenäcker ist während der Bautätigkeit im genannten Bereich voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die die Peter-Eichert-Straße. Die Bushaltestelle am Kreisverkehr, „Eglosheim Straßenäcker“, wird während der Bautätigkeit nicht angefahren. Die „vorläufige Endhaltestelle“ ist die Haltestelle „Eglosheim Bissinger Straße“. Von hier fährt der Bus auch in Richtung Ludwigsburg-Innenstadt.