Beeindruckende Jubiläen bei Gemü

73 Mitarbeitende ehrt GEMÜ in diesem Jahr für ihre langjährige Loyalität. Ihr Erfahrungsschatz bringt es auf insgesamt 1.340 Berufsjahre. Zwei Jubilare feiern mit stolzen 45 Jahren Betriebszugehörigkeit ein ganz besonderes Jubiläum.

Diese Zahlen beeindrucken. „Unseren Mitarbeitenden, die auf Jahrzehnte Verbundenheit gegenüber dem Unternehmen zurückblicken können, gilt unser besonderer Dank und Wertschätzung. Sie haben maßgeblich am Unternehmenserfolg mitgewirkt und die Weichen für die Zukunft gestellt,“ so Gert Müller, geschäftsführender Gesellschafter der Gemü Gruppe. Viele Jubilarinnen und Jubilare haben bereits ihre Ausbildung bei Gemü absolviert. Mit ihren 45 Jahren Betriebszugehörigkeit sind Herbert Biegel und Werner Jaag in dieser schnelllebigen Zeit sicher auch Vorbilder für die jüngere Generation.

Die Gemü Unternehmenskultur setzt auf zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die langfristig am Unternehmenserfolg mitarbeiten und würdigt diese in langer Tradition.

10 Jahre Betriebszugehörigkeit: Dietmar Albrecht, Fadi Awad, Lothar Bölz, Timo Dörflinger, Andreas Eisenbeis, Katrin Engert, Simon Geiger, Bernd Haidt, Ralf Hertweck, Daniel Knödler, Eleni Koimtzidou, Hendrik Kunze, Lisa May, Konstantin Messer, Thomas Michel, Sebastian Naundorf, Natalie Neumann, Marco Ostertag, Hubert Rappold, Kevin Saffrich, Sarah Schellmann, Elfriede Sogl, Frederik Trudel, Christine Virag, Danijel Vujcic, Sebastian Zürn

20 Jahre Betriebszugehörigkeit: Salem Ayat, Jutta Beck, Deuser Maria, Nadine Donatella, Jürgen Dörr, Michael Egner, Karin Feinauer, Jens Friedrich, Cosima Haag, Nicole Hanselmann, Irina Heidt, Margit Irouschek, Roland Karle, Georg Krüger, Tri Luan Le, Nicole Wachter, Annette Walz, Alexander Weber, Birgit Wilhelm, Arnd Wurst

25 Jahre Betriebszugehörigkeit: Thomas Buten, Jochen Dörner, Andreas Haller, Ulrich Hartmann, Konrad Humm, Athanasios Panagiotopoulos, Marcus Ripsam,

30 Jahre Betriebszugehörigkeit: Gordana Valentic

35 Jahre Betriebszugehörigkeit: Klaus Fischer, Petra Hetzler, Claudia Junker, Stefan-Paul Kuhbach, Walter Mütsch

45 Jahre Betriebszugehörigkeit: Herbert Biegel, Werner Jaag