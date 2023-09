»Beetfluencer« aus Neckargerach

Im April 2020 beschließen die Brüder Niklas und Felix Strein aus Neckargerach, im Garten ihr eigenes Gemüse anzubauen, den Prozess zu filmen und die Videos auf ihrem Instagram-Kanal zu veröffentlichen. (MORITZ berichtete). Drei Jahre später ist das »Beetfluencer«-Projekt enorm gewachsen – die Brüder hatten sogar erste -Fernsehauftritte. Was sich alles verändert hat und was die -Beetfluencer für die Zukunft planen, erzählen sie hier.

Niklas Strein kann sich ein Grinsen nicht ganz verkneifen: »Es ist schon komisch, wenn man plötzlich auf der Straße angesprochen wird und wildfremde Leute dich ansprechen: Hey, dich kenne ich doch aus dem Fernsehen.« Viel hat sich getan, seit Niklas mit seinem Bruder Felix vor drei Jahren inmitten des ersten Corona-Lockdowns die »Beetfluencer« gründete – ein Instagram-Kanal, auf dem die Brüder aus Neckargerach zeigen, wie man am besten Gemüse im eigenen Garten anbauen kann. Auf den letzten MORITZ-Besuch im Oktober 2021 folgte ein Beitrag im SWR-Fernsehen – »das beides zusammen war für uns ein echter Gamechanger«, gesteht Niklas. Aus 1200 Followern wurden 4400 – Tendenz steigend. Auch die Beetfluencer selbst haben sich vergrößert – mittlerweile ernten sie so viel Gemüse, dass sie den Überschuss an zwei neu installierten Ständen im Ort ablegen. Wer vorbeikommt, kann einfach zugreifen und, falls er will, eine kleine Spende abgeben. Auch die Videoproduktion hat sich mittlerweile professionalisiert: »Wir fühlen uns wohler vor der Kamera und haben angefangen, unsere Gartentipps und Fakten mehr mit einem Augenzwinkern zu inszenieren«, erklärt Niklas. Angebaut wird nach wie vor alles, was schmeckt – Rosenkohl, Erdbeeren, Chilis, Zuckerhut, Buschbohnen, Kohlrabi, Lauch, Sellerie, Zwiebeln, Salat, Tomaten, Zucchini, Paprika, Auberginen und Kürbisse. Mit der gewachsenen Follower-Zahl erhöht sich auch die Interaktion mit den Zuschauern: »Wir merken, dass sich die Community auch tatsächlich für das Thema Garten und den Anbau interessiert – sie fragen nach Tipps und Tricks oder kommen mit speziellen Problemen auf uns zu«, so Felix Strein. Bei all der Aufmerksamkeit ist eines bei den Beetfluencern gleich geblieben: der Enthusiasmus und das Ziel: »Wir wollen jungen Menschen mit coolen Videos und Spaß das Thema Gärtnern näher bringen.Das ist nachhaltig, macht Spaß und schmeckt einfach viel besser.«

www.beetfluencer.de