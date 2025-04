Benefizkonzert in Schwäbisch Hall ist ein großer Erfolg

Am 2. April spielte das Heeresmusikkorps Ulm in Schwäbisch Hall ein Benefizkonzert zugunsten des Fördervereins "Help! - Wir helfen!" – auf diese Weise konnte der Verein gut 6.000 Euro für wohltätige Zwecke einnehmen.

"Wir helfen!" ist nicht nur Teil des Vereinsnamens, sondern erwies sich auch als Leitmotiv des Abends. Nicht nur beschreibt es das Ziel der Veranstaltung, schon bei der Inszenierung konnte man sich auf die Hilfe von Ehrenamtlichen, Vereinsmitgliedern, Sponsoren und regionalen Partnern verlassen. Dementsprechend war der erste Auftritt des Heeresmusikkorps Ulm auch ein voller Erfolg. Der Erlös von etwa 6.000 Euro setzt der Verein "Help! Wir helfen" für die medizinische Unterstützung in Entwicklungsländern ein, der Fokus liegt auf Kinder und Familien. Seit seiner Gründung im Jahr 2008 konnte der Verein etwa 12.000 Menschen medizinische Hilfe zukommen lassen. "Bei uns ist der Name Programm", erklärt der Vereinsvorsitzende Heinz Zeisberger.

Geboten wurde eine breite Auswahl an Stücken, die das Heeresmusikkorps Ulm hervorragend interpretierte, darunter der Marsch "Die deutsche Kaisergarde", Ausschnitte auf "Madame Butterfly" sowie "With Heart and Voice". Ebenso geboten wurde der "Kürassier-Marsch Großer Herzog" sowie "Saga Candida". Die Kunstfertigkeit des Heeresmusikkorps Ulm begeisterte die Zuschauer und sorgte für stehende Ovationen.

Mehr Infos zu "Help! Wir helfen": www.help-wirhelfen.de, Spendenkonto: IBAN DE85 6229 0110 0001 2340 21