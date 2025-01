Benefizkonzert am 2. April in Schwäbisch Hall

Am 2. April findet ein Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Ulm zugunsten des Fördervereins von Help! - Wir helfen! in Schwäbisch Hall statt. Das Heeresmusikkorps Ulm ist ein sinfonisches Blasorchester der Bundeswehr mit 50 studierten Musikerinnen und Musikern. Das Musikkorps gestaltet über 130 Auftritte im Jahr bei zivilen und militärischen Veranstaltungen. Das Amt des Leiters hat Major Dominik Koch inne. Mit Bearbeitungen klassischer Werke, moderner Unterhaltungsmusik und erstklassigen Solisten ergibt sich ein abwechslungsreiches Programm. Tickets gibt es an der Abendkasse für 20 Euro und im Vorverkauf für 15 Euro im Haller Tagblatt Shop (Innenstadt Schwäbisch Hall), der Bäckerei Churr (Michelfeld) sowie dem Backhaus Gräter (Kerz, Uttenhofen, Michelbach).

Mi. 2. April, 19:30 Uhr, Kulturscheune Walldorfschule, Teurerweg 2, Schwäbisch Hall, www.help-wirhelfen.de

Spendenkonto: IBAN DE85 6229 0110 0001 2340 21