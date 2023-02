Berner Group hilft: Geld- und Materialspenden für Betroffene in Erdbebengebiet

Die Berner Group ist tief betroffen angesichts der furchtbaren Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien. Der in Köln und Künzelsau ansässige B2B-Großhändler wird die Menschen in der Krisenregion deshalb mit Geld- und Sachspenden unterstützen. Für diesen Zweck wurde ein zentrales Konto bei Caritas International eingerichtet, auf das die 8.000 Mitarbeitenden ab sofort Hilfsgelder einzahlen können. Die Familie Berner beteiligt sich mit 50.000 Euro an der Aktion.

„Wir sind tief erschüttert über das Ausmaß der Zerstörung und das große Leid. Unsere Gedanken sind bei den Menschen im Erdbebengebiet. Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns, die um ihre Angehörigen bangen. In solchen Situationen müssen wir alle zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen. Für uns als Familienunternehmen ist es selbstverständlich, dass wir helfen", so Firmenchef Christian Berner.

Um sicherzustellen, dass die finanzielle Hilfe in der aktuell unübersichtlichen Situation schnell an die richtigen Stellen gelangt, hat die Berner Group mit Caritas International bewusst den Weg über eine der großen Wohltätigkeitsorganisationen gewählt. Caritas international ist mit sechs lokalen Partnern in der Türkei und Syrien im Einsatz. Erste Verteilungen von Hilfsgütern wie Trinkwasser, Lebensmitteln, Kleidung und Decken sind angelaufen. Zu kämpfen haben die Helferinnen und Helfer unter anderem mit den tiefen Temperaturen und den zahlreichen Nachbeben.

In den syrischen Städten Aleppo, Latakia und Afrin haben Caritas-Partner sofort nach der Katastrophe mit der Verteilung von Nahrungsmitteln, Kleidung und Decken begonnen. Notunterkünfte für Menschen, deren Häuser oder Wohnungen zerstört wurden, werden errichtet. Caritas international unterstützt die Nothilfen der Caritas Türkei, die teilweise auch von ehrenamtlichen Helfern organisiert werden: In Iskenderun betreibt die Caritas Hilfshotlines und verteilt Lebensmittel. Die Caritas Türkei sieht ihre Rolle auch darin, Geflüchtete und Menschen mit Behinderung zu unterstützen, die in den Hilfsplänen häufig nicht berücksichtigt sind.

Material- und Warenspenden

In den kommenden Tagen und Wochen wird es darum gehen, das Überleben der Menschen zu sichern und sie vor der Kälte zu schützen. Die Anstrengungen für den Wiederaufbau und die Folgen des Erdbebens werden die Menschen vor Ort noch über Jahre belasten. Da die Betroffenen vor dem Nichts stehen und ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben, organisiert die Berner Group über die Tochtergesellschaft in Österreich zudem seit heute die Lieferung von Material- und Warenspenden (u.a. Lampen, Decken, Desinfektionsmittel) für die Katastrophenregion.