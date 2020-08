Berufsbild Handwerk

Noch vor ein paar Jahren haben sich verschiedene Handwerksunternehmen einem regelerechten Preisdumping unterzogen – doch das Blatt hat sich gewendet. Die Auftragsbücher sind voll und die Handwerker vollbeschäftigt, was widerum bedeutet, dass Kunden oft mehrere Wochen auf einen Termin warten müssen.

Die hohe Kapazitätsauslastung ist teilweise auf einen Rückgang an Mitarbeitern und Nachwuchskräften zurückzuführen. Es gibt immer weniger junge Menschen, die sich für den Beruf des Handwerkers entscheiden und diese Tatsache zeigt nun ihre Konsequenzen: Es gibt einen sichtbaren Mangel an Handwerkern.

Doch gerade der Mangel an den handwerklichen Fachkräften treibt auch ihren Preis in die Höhe. So scheint ein handwerklicher Beruf auch in Sachen Verdienst ein attraktives Berufsbild darzustellen. Doch Handwerker schätzen nicht nur das an ihrem Beruf, auch die Herstellung von verschiedenen Gütern, sei es das Brot des Bäckers oder der Stuhl des Schreiners, es sorgt für das erfüllende Gefühl etwas erschaffen zu haben.

Ein oft unterschätzter Aspekt des Handwerkerberufes ist definitiv die Abwechslung und die Auslebung der Kreativität, die einem der Job bietet. Es gibt alleine im Handwerk über 130 verschiedene Asbildungsberufe in denen junge Menschen optimal ihre individuellen Talente fördern können. Handwerkliche Berufe sind sicher und sehr gefragt, wobei der Einstieg in den Berufszweig sehr einfach ist und viele Unternehmen aktuell neue Lehrlinge suchen. Wer einmal viel verdienen möchte kann aufatmen: Es ist ein Irrglaube, dass Akademiker grundsätzlich mehr verdienen als Andere. Im Handwerk gibt es zahlreiche Möglichkeiten sich weiterzubilden oder sogar zu studieren. Doch selbst wer nicht studieren möchte, hat durch Fortbildungen und Berufserfahrung sehr gute Verdienstchancen und kann Karriere machen.