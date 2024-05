Berufsinfotag Künzelsau 2024

»Der Schippberg ruft – deine -Karriere antwortet«

Der Berufsinfotag am Berufsschulzentrum Künzelsau verzeichnet zum wiederholten Mal einen Teilnehmerrekord: Mit 106 Unternehmen und Institutionen präsentieren sich am Samstag, den 15. Juni von 9 Uhr bis 14 Uhr alle wichtigen Ausbildungsbetriebe der Wirtschaftsregion Hohenlohe und des Landkreises Schwäbisch Hall. Ziel der Messe, die bereits zum 16. Mal stattfindet, ist es, den Besuchern durch den persönlichen Kontakt in kurzer Zeit praxisnahe Einblicke in verschiedene Berufe zu geben und so die Berufswahl zu erleichtern. Das breite Spektrum an Branchen und Berufsfeldern ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, sich einen perfekten Überblick über die Ausbildungsmöglichkeiten in der Region zu verschaffen.

Da viele Betriebe ihre Messestände mit ihren Auszubildenden besetzen, wird die Kontaktaufnahme erleichtert, Einblicke in die Ausbildung aus erster Hand gegeben und dabei so manche vorgefasste Meinung über einen Ausbildungsberuf korrigiert. So kann auch Interesse für Berufe geweckt werden, die den Jugendlichen bisher unbekannt waren oder uninteressant erschienen. So werden die Ausbildungsplatzsuchenden durch den Berufsinformationstag aktiv dazu motiviert, sich mit ihrer eigenen beruflichen Zukunft auseinanderzusetzen. Parallel zur Messe können in Workshops in den Werkstätten und Schulungsräumen der Gewerblichen Schule und der Karoline-Breitinger-Schule praktische Fähigkeiten erprobt werden. Für das leibliche Wohl nach Workshops, Gesprächen und Informationen sorgt eine Foodarea mit Sitzgelegenheiten.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine interessante Nachhaltigkeitsrallye, die am Eingang des Geländes startet und alle Schülerinnen und Schüler mit spannenden Aufgaben durch den Berufsinfotag leitet. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir auf unserer Bühne nachhaltige Preise. Die drei Klassen mit den meisten Rallyeteilnehmern gewinnen 150 € für die Klassenkasse. Außerdem gibt es viele Mitmachaktionen und Attraktionen: Fotobox, Spiele, Quiz, Bienenpflanzaktion, Besichtigung eines Bundeswehrtrucks, eines Wohnmobils, eines Sportwagens und vieles mehr. Um die Anreise zu erleichtern fahren ab 8:00 Uhr wieder kostenlose Shuttle-Busse ab Gaisbach (Dieselstraße/Würth, Parkmöglichkeiten direkt an der Haltestelle auf dem Würth-Parkplatz P1) und Künzelsau (Parkplatz Wertwiesen über den Bahnhof) im 20-Minuten-Takt.

Bereits im Vorfeld finden Ausbildungssuchende auf der Website www.berufsinfotag.de viele Informationen zu zahlreichen Ausbildungsberufen. Und wer es kaum erwarten kann, bis der Schippberg ruft, kann sich die Wartezeit mit einem Film auf der Homepage verkürzen, der einen Einblick in das gibt, was die Besucherinnen und Besucher erwartet.

Rahmenprogramm:

9 Uhr: Eröffnung durch Schul-leiter Patrick Wagner und die Abteilungsleiterin der Berufsschule Claudia Bader gemeinsam mit dem neuen Landrat des -Hohenlohekreises Ian Vincent Schölzel. Im -Anschluss referieren bzw. diskutieren auf der Bühne prominente Gäste, darunter: Friedlinde Gurr-Hirsch, Staatssekretärin a.D. und Vorstandsvorsitzende der proRegion Heilbronn-Franken, Ingo Noack, -Kultusministerium Baden-Württemberg, Dr. -Susanne -Bublitz, Vorsitzende Kreisärzteschaft Öhringen und Vorstandsvorsitzende des Hausärzteverbands Baden-Württemberg.

Berufsinfotag Künzelsau

Sa. 15. Juni, 9 bis 14 Uhr

Berufsschulzentrum, Künzelsau

www.berufsinfotag.de

www.ks-kuen.de

www.kbs-kuen.de

www.gwkuen.de