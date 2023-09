Die Uhinger Bildungsmesse öffnet am 7. Oktober von 9 bis 14 Uhr im Uditorium die Tore. Dieses Jahr nehmen 72 Austeller an der Bildungsmesse teil. Vertreten sind Firmen aus den Bereichen Handwerk, Industrie, Dienstleistung, Öffentlicher Dienst, Pflege und Sozialem, weiterführende Schulen sowie Sicherheit und Ordnung.

Die Uhinger Bildungsmesse, als älteste im Landkreis Göppingen, kann der »Fahrschein« für die berufliche Zukunft sein und den Besuchern die Chance bieten, an nur einem Tag in zahlreiche Fachbereiche zur Gestaltung des eigenen Berufslebens intensiv einzutauchen.

Egal, ob man einen Ausbildungsplatz, Studienplatz, eine weiterführende Schule oder ein Praktikum sucht – die Fragen finden hier bei den Profis Gehör. Alle, die noch keine Idee haben, wie sie ihre Zukunft gestalten wollen, finden auf der Messe viele Inspirations- und Kontaktmöglichkeiten.

Die diesjährige Bildungsmesse ist in zwei Besuchszeiträume unterteilt. Die erste Schicht ist von 9 bis 11.30 Uhr und die zweite Schicht von 11.30 bis 14 Uhr. Pro Schicht wird eine begrenzte Zahl an Personen zugelassen, damit die Besucherzahlen gleichmäßig über die Dauer der Messe verteilt werden können. Vor dem Besuch muss man sich eine kostenlose Eintrittskarte online über den Ticket-Shop sichern. Bei der Reservierung ist lediglich die Angabe des Vor- und Nachnamens sowie eine E-Mail-Adresse erforderlich. Nach der Reservierung wird die Eintrittskarte dann direkt per E-Mail versandt. Die Karte kann man einfach ausdrucken oder am Tag der Messe digital auf dem mobilen Endgerät vorzeigen. Vor Ort können leider keine Eintrittskarten erworben werden.

Auf der Bildungsmesse wird dieses Jahr ein buntes Rahmenprogramm geboten: Vom Amerikaner selbst gestalten bis hin zum Fertigen eines eigenen Verlängerungskabels, ist für jeden etwas dabei. In diesem Jahr wird auf der Bildungsmesse auch eine Bewirtung durch das Jugendhaus Uhingen angeboten.

Bildungsmesse Uhingen 2023

Sa. 7. Oktober, 9 bis 14 Uhr,

Uditorium, Uhingen

alle Infos und Tickets:

bildungsmesse-uhingen.de