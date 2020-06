Lecker, Regional, Ökologisch: Bio-Landwirtschaft im Ländle

Baden-Württemberg ist ein richtiges Öko-Land: Gut 12.000 Unternehmen sind hier in der Erzeugung und Vermarktung von Bio-Produkten tätig. Insgesamt arbeiten elf Prozent der Betriebe nach den Bio-Standards und bewirtschaften dabei 14 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche.

Jeder zehnte Biobetrieb verarbeitet einen Teil der eigenen Produktion direkt weiter, wodurch ganz besondere regionale Spezialitäten erzeugt werden. Damit dies so bleibt, fördert die Landesregierung den Ausbau der ökologischen Land- und Lebensmittelwirtschaft kontinuierlich.

Das Bundesland nimmt besonders was den Anbau von Obst und Wein angeht Spitzenpositionen ein: Etwa ein Viertel der ökologischen Obst- und knapp ein Fünftel der ökologischen Rebflächen Deutschlands liegen in Baden-Württemberg. Auch führt es seit 2002 ein spezielles Überwachungsprogramm im Bereich der ökologisch erzeugten Lebensmittel durch. Das europaweit einzigartige Öko-Monitoring-Programm überwacht Lebensmittel aus ökologischem Anbau systematisch auf Rückstände und Kontaminationen und darauf, ob genetisch Veränderte Pflanzen vorhanden sind.

Besonders gewürdigt werden neun Regionen in Baden-Württemberg: Diese werden seit 2018 als »Bio-Musterregionen Baden-Württemberg« ausgezeichnet. Dies soll weitere Impulse für das Land liefern, die Produktion von biologischen Lebensmitteln voranzutreiben. Zu den »Bio-Musterregionen« gehören unter anderem Neckar-Odenwald, Hohenlohe und Ludwigsburg-Stuttgart. In diesen ausgewählten Gebieten fördert das Land ein Regionalmanagement zur Unterstützung des Öko-Landbaus vor Ort mit bis zu 100.000 Euro jährlich und über einen Zeitraum von drei Jahren. Regionale, leckere und hochwertige Produkte sind im »Ländle« also reichlich zu finden!